Le procès de Abdelghani Hamel, l’ex-directeur général de la Sûreté nationale, de ses fils, sa fille et son épouse, s’ouvre aujourd’hui devant le tribunal criminel près la cour d’Alger. Une dizaine de hauts responsables d’Etat sont également poursuivis dans cette affaire. Détenues depuis le 5 juillet dernier à la prison d’El Harrach, la famille Hamel, à l’exception de l’épouse, placée sous contrôle judiciaire, fait face à plusieurs chefs d’accusation dont l’enrichissement illicite, le blanchiment d’argent mais aussi le détournement de foncier et l’abus de fonction. Selon les premières révélations faites par la presse, les membres de cette famille posséderaient une centaine de comptes bancaires. L’épouse, elle, aurait réussi la prouesse d’acquérir neuf locaux en une journée. Le général, lui, est impliqué dans bien d’autres affaires. à Tipasa, avec l’ex-wali où il lui est reproché par la justice, le détournement de terrains, mais aussi à Chéraga où son nom est mêlé à la scabreuse affaire, médiatiquement appelée l’affaire de la caverne d’Ali Baba. Il s’agit, faut-il le rappeler, de la découverte par les enquêteurs d’un «trésor» caché dans un logement à Moretti : plus de 11 milliards de centimes, 270 000 euros,30 000 dollars et près de 17 kg de bijoux.