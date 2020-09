Emoi et consternation. La disparition, brusque, du professeur Abdelmadjid Merdaci a plongé la famille intellectuelle et universitaire algérienne dans une grande tristesse. L'Algérie vient de perdre un intellectuel de valeur, un homme de lettres et de culture, un chercheur, un historien doublé d'un sociologue. C'est un monument qui s'écroule. Désormais, les quotidiens nationaux ne recevront plus de ces contributions qui agitaient les idées et suscitaient les débats intellectuels de haute facture. Hélas, l'auteur ne fait plus partie de ce monde. Abdelmadjid Merdaci, 75 ans, est décédé, jeudi soir, des suites d'une longue maladie et a été enterré, hier, vendredi, à Constantine, a-t-on appris auprès de sa famille. Le défunt Abdelmadjid, fait partie de la fratrie des Merdaci, composée de Noureddine, Abdellali et Djamel, une famille constantinoise d'une noble lignée qui a marqué la ville par son empreinte intellectuelle. L'amour de la patrie chevillé au corps, le défunt professeur était un patriote qui aimait sa ville et son pays. Infatigable générateur d'idées, il n'avait de cesse d'organiser des rencontres et débats intellectuels qui a fini par ressusciter la vie culturelle dans cette ville millénaire qui a failli sombrer dans l'oubli et le déni.

Rappelé à Dieu en ce mois de septembre, le hasard du calendrier a voulu qu'il soit enterré la veille d'une date historique qui lui tenait à coeur: le 19 septembre 1958 était proclamée, simultanément au Caire et à Tunis, la formation du Gouvernement provisoire de la République algérienne (Gpra). Un événement souvent passé inaperçu, mais qu'il a dépoussiéré en lui consacrant un brillant ouvrage: «LE GPRA, UN MANDAT HISTORIQUE». Un ouvrage a choisi de lever le voile sur les conditions de formation du GPRA, dans son dernier livre «GPRA, un mandat historique» qui vient de sortir aux éditions «Champ Libre».L'ouvrage vise, selon l'auteur, à «saisir la singularité du GPRA dans la direction du Front de Libération nationale».Il s'interroge d'ailleurs «en quoi la constitution du GPRA procédait-elle d'une solution de continuité dans la conduite de la guerre par le FLN et de quelle manière introduisait-elle une rupture historique significative?». Ce qui l'a amené, tout au long de plus de 100 pages, à examiner des successions de séquences ayant marqué la direction du FLN en faisant état des choix des hommes qui étaient les acteurs principaux de cette instance.

Docteur d'Etat en sociologie, Abdelmadjid Merdaci était enseignant-chercheur à l'université des frères Mentouri de Constantine.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur le Mouvement national algérien, la musique algérienne et l'histoire de l'antique Cirta. Outre le «Dictionnaire des musiques et des musiciens de Constantine» Ed Simoun (2003), il a publié en 2008 «Constantine sur scènes- Contribution à l'histoire du théâtre constantinois» Ed du TRC et «Tata, une femme dans la ville», essai biographique aux «Editions du Champ Libre». Il a aussi publié en 2005 un ouvrage dans la collection Beaux livres «Constantine;citadelle des vertiges» aux Ed «Paris /Méditerranée» aujourd'hui épuisé en Algérie et en France.