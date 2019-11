«La valeur de la chose, c’est à nous de la donner à travers le changement des mentalités », c’est ce qu’a estimé Fatma Zohra Zerouati, ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, lundi, à Annaba où elle a présidé à l’hôtel Sheraton, la cérémonie de clôture et de capitalisation des acquis du projet Rovald. Dans son allocution, la ministre a souligné que «c’est cet égocentrisme qui a conduit à cet état des lieux ». Et pour mettre en garde sur ses conséquences, la ministre a déclaré : «Aujourd’hui, nous sommes au niveau rouge. » Dans cette optique, elle a appelé au renforcement du projet Rovald, avec les femmes du pays, car, elle a estimé que « l’événement n’est qu’un début pour d’autres projets importants».

La concrétisation de ce projet et de bien d’autres relève également des capacités dont dispose la femme. En témoignent les résultats du projet Rovald. Celui-ci est une première expérience du genre en Algérie et dans tout le Maghreb. Les acquis de cette expérience ont extériorisé la fierté de Fatma Zohra Zerouati qui a estimé à sa juste valeur le rôle prépondérant de la femme algérienne, annabie, notamment qui a pu transformer en réalité, ce que l’on considérait comme utopie, à savoir la valorisation des déchets.

Un défi relevé par la femme annabie. Dans ce sens, la ministre a mis en avant ce rôle « la femme est un élément efficace et axial dans l’équation du passage à une économie circulaire et la relance des activités de l’économie verte ». Et de préciser que « le passage à l’économie verte est un impératif urgent, pour un développement durable qui passe inévitablement par la valorisation des déchets et l’économie circulaire ». Pour cela, la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, a assuré qu’à partir de 2020, l’économie circulaire sera placée au cœur de l’équation du développement par le biais de l’accompagnement, la détermination et l’engagement des autorités publiques centrales et locales, en faveur de l’encouragement des activités valorisantes de l’environnement et génératrices de richesses.

Ainsi, les activités de valorisation des déchets par des femmes annabies réalisées dans le cadre de la coopération entre le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables et l’agence allemande de coopération GIZ confirment, a-t-elle dit, le rôle important que la femme peut jouer dans le processus du passage à une économie circulaire par la création d’entreprises innovantes. Pour rappel, Rovald est un projet qui porte sur le renforcement du rôle de la femme dans la protection de l’environnement à travers la valorisation des déchets.

Ce projet est le fruit d’un partenariat entre le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables (Meer) et l’agence de coopération allemande GIZ. Destiné aux femmes de la wilaya de Annaba, celui-ci est né de la synergie du programme de promotion de la femme maghrébine et le projet « Déchet et économie circulaire ». Singulier par son approche, le projet Rovald est une expérience pilote en Algérie (Annaba) et dans toute la région du Maghreb. Ont bénéficié de ce projet 80 femmes, à l’initiative du maître d’œuvre, le ministère fédéral de la Coopération économique BMZ et le maître d’ouvrage, l’agence de coopération internationale GIZ, en partenariat avec le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelable. Par ailleurs, pour l’encouragement et la pérennité de l’activité, le wali de Annaba, Toufik Mezhoud, a annoncé l’attribution de locaux commerciaux devant permettre aux femmes de commercialiser leurs produits. La cérémonie de clôture de ce projet qui vise la création d’entreprises à 100% féminines, spécialisées dans la confection et la fabrication d’objets à partir de bâche de communication en PCV, a vu outre la présence de la ministre, les autorités locales de la wilaya de Annaba et les représentants des dispositifs et partenaires, ainsi que les membres composant le staff du projet.