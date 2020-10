Sans cacher une arrière-pensée politique, encore moins électoraliste, le projet d'amendement de la Constitution soumis à référendum populaire le 1er novembre prochain consacre le principe d'égalité des sexes. L'affirmation est de Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étarngères. Intervenant lors des travaux de la Conférence nationale sur «la femme rurale dans le monde de l'entrepreneuriat: horizon 2030», le chef de la diplomatie a précisé que «l'Algérie a consacré, depuis l'indépendance, le principe d'égalité des sexes dans ses Constitutions, en reconnaissance du rôle effectif et des énormes sacrifices consentis par les femmes dans la lutte pour la libération et au lendemain de l'indépendance», soulignant que l'Etat «est très attaché à la concrétisation et à la préservation de ce principe dans le projet d'amendement de la Constitution qui sera soumis à un référendum populaire le 1er novembre prochain». Dans ce sens, il y a lieu de rappeler que l'Algérie, qui demeure engagée à s'assurer qu' «aucun ne sera laissé pour compte» sur le chemin du développement, notamment le 5e objectif du programme du développement durable adopté par l'ONU et visant la concrétisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et jeunes filles à l'horizon 2030, a consacré dans l'ensemble des législations nationales le principe de la non-discrimination et d'égalité des citoyens. Une démarche concrétisée sur le terrain à la faveur de la ratification par l'Algérie de la plupart des traités et accords internationaux se rapportant à la préservation et à la protection des droits des femmes. Socle transversal à tout développement, l'égalité est non seulement une question politique et étique, mais c'est aussi une garantie de l'efficacité des politiques de développement. D'ailleurs, l'Algérie «a fait des progrès considérables en matière de participation effective des femmes à la vie politique», a rappelé Sabri Boukadoum. Preuve en est l'accès de la femme algérienne aux hautes fonctions et aux postes politiques. Convaincu que la femme est un acteur de paix, Sabri Boukadoum a mis en exergue l'attachement de l'Algérie à «asseoir la paix et la sécurité à travers une participation active de la femme à ce créneau sensible, en s'employant à faire un travail constructif dans les domaines politique, économique et socioculturel». D'autant que tout développement ne saurait être effectif sans l'égalité des chances et sans avoir aplani les disparités sociales à même d'offrir l'opportunité aux catégories opprimées de profiter des bienfaits du développement par une répartition équitable entre l'homme et la femme. Objectif axial pour l'Etat, le renforcement de la participation de la femme dans la sphère économique, notamment dans l'entrepreneuriat agricole, traduit, selon Sabri Boukadoum, «l'engagement du chef de l'Etat à mettre en place les mécanismes nécessaires au renforcement de l'initiative, féminine et à la promotion de son activité notamment dans les zones rurales et reculées», d'autant que l'Algérie oeuvre à la promotion de l'égalité homme-femme dans le marché de l'emploi et à aboutir aux opportunités économiques, des objectifs portés sur le projet de révision de la Constitution. Des opportunités à même de permettre à l'Algérie de diversifier son économie et de tirer parti des capacités productives des femmes pour accroître les revenus en vue de créer un cercle vertueux de développement économique et humain. Pour le chef de la diplomatie algérienne, «le soutien à la femme rurale dans le monde de l'entrepreneuriat, sous-tendant formation et développement de ses compétences à la hauteur même des normes internationales, lui permettra de prendre place sur le marché et booster l'économie nationale avec la possibilité d'accéder au marché international».