C’est la Journée internationale de la femme. A l’instar du reste du monde et de l’Algérie, Bouira célèbre l’évènement à travers un programme qui donne l’impression d’avoir été griffonné à la dernière minute. En effet, sur le document transmis par la wilaya, on parle de l’inauguration d’un bureau de poste dans une résidence universitaire, l’éternelle exposition des travaux manuels à la maison de jeunes Issiakhem et une réception en l’honneur des femmes travailleuses au siège de la wilaya. Quelques roses et au revoir et à l’année prochaine.

La journée de la femme c’est d’abord une occasion pour rendre hommage aux martyrs de la révolution et à celles qui sont toujours vivantes. Le 8 Mars c’est la journée pour marquer les esprits et faire comprendre aux nouvelles générations et à tout le monde que la femme c’est la grand-mère, la maman, la sœur, l’épouse, la collègue de travail qui mérite respect et adulation. Le 8 Mars n’est pas exclusif à celles qui travaillent ou qui écument les couloirs de l’administration au nom d’association et autre organisme rentier. La journée de la femme est celle de ces mères qui passent des nuits blanches aux côtés de leurs enfants quand le mari dort. Le 8 Mars c’est la journée dédiée à toutes ces femmes opprimées à travers des interprétations erronées des textes religieux. La femme est l’égale de l’homme et ne sera jamais son serviteur soumis.

Le point positif cette fois est à l’actif de la Maison des arts et métiers de Bouira, ex-Galeries, où une trentaine d’exposantes ont mis en valeur leurs productions respectives en l’occurrence la fabrication des bijoux en argent, les gâteaux traditionnels, la couture, la tapisserie, la poterie… les visiteurs ont unanimement loué le mérite de ces femmes au foyer qui sont arrivées à occuper des espaces d’activités grâce à l’apport de l’Angem.