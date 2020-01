Les institutions étatiques et le mouvement associatif, notamment les établissements scolaires, l’université, les APC, les directions de la culture, de la jeunesse et des sports… s’activent depuis quelques jours par des programmes très riches et variés pour la circonstance. La symbolique de Yennayer n’est plus l’apanage de quelques associations socioculturelles depuis que cette date est reconnue officiellement par l’Etat comme journée chômée et payée, les représentants des autorités tant centrales que locales, se sont investis, fièrement cette fois, dans la préparation et l’organisation des festivités commémoratives de ce rituel ancestral qui reste l’un des symboles du patrimoine commun des Algériens, voire de toutes les populations d’Afrique du Nord.

Le bal des festivités a été ouvert par l’APC de Béjaïa en rééditant la tenue du marché de Yennayer, à la surface du lac d’Ihhadadhen. Un pari réussi si on compte les 110 participants venus de

13 wilayas et même de la Libye, ce qui confirme le caractère national de cette célébration et plus largement celui régional de l’Afrique du Nord.

À Béjaïa, l’ambiance de fête et de communion est perceptible au niveau de toutes les contrées de la wilaya. Au chef-lieu de celle-ci, c’est l’activité initiée par l’APC de Béjaïa qui attire le plus. Des dizaines de conférences-débats sur l’histoire et la symbolique de la fête de Yennayer sont animées par-ci par là. L’écrivain Rachid Oulebsir a, à lui seul, sillonné toutes les régions de la wilaya à la rencontre des écoliers, des jeunes et des moins jeunes. Ce spécialiste en patrimoine matériel et immatériel est revenu sur la manière avec laquelle est célébré le jour de l’An amazigh dans leurs régions respectives, la symbolique de cette fête, qui appartient à tous. D’autres festivités ont été initiées par des associations culturelles, en collaboration avec des institutions de l’Etat, dont la DJS, la Conservation des forêts, la Chambre de l’artisanat et des métiers, donnant l’occasion à tout un chacun d’expliquer ses coutumes et ses traditions à l’occasion de cette fête.

Par ailleurs, dans toutes les communes, des associations socioculturelles ont tenu à marquer cet événement culturel par des activités culturelles qui n’ont de valeur que de rappeler toute la signification de ce jour avec, comme à l’accoutumée, un déjeuner traditionnel (couscous au poulet) au niveau de leurs villages respectifs. C’est partout pareil. Yannayer est présent dans le moindre village. Pas besoin d’un plan spécial de sécurité. Yennayer est un jour de paix, de partage et de convivialité. Cette après-midi, soit la veille du jour de l’An berbère, les organisateurs des festivités de cet événement culturel offriront un dîner (imensi N’Yennayer), à leurs convives, parmi lesquels figurent des troupes de Touareg (Illizi), du M’zab (Ghardaïa), de Bouira et de Tizi Ouzou. Demain, une ambiance particulière règnera dans les différentes contrées. On assistera, à coup sûr, comme cela figure dans les différents programmes rendus publics, à des défilés de mode, des fanfares et des diverses manifestations qui ne manqueront pas de donner un caractère festif à ce jour.

Nul besoin de rappeller historiquement, en ce jour de fin d’année amazighe, le rituel était bien là, comme il l’a toujours été depuis la nuit des temps, ancré dans les us et coutumes des familles kabyles, et plus largement, algériennes et africaines. Ambiance conviviale, partage et joie de vivre, tous les ingrédients habituels propres aux Kabyles sont évidents.

Dès les premières heures de la matinée, les marchés de la ville étaient bondés. Femmes, jeunes et moins jeunes s’enquéraient des prix proposés.