Tika, ce village perché sur les belles montagnes, qui dominent la ville de Tichy, avec une vue imprenable sur la mer méditerranée, s'est distingué par la réussite d'un événement qui, au-delà du partage et de l'entraide, a permis de célébrer le jour de l'An amazigh dans un esprit de communion, qui rappelle les années phares de ce village. Réunir tous les fils et filles, sacrifier et partager équitablement un veau, le tout dans un esprit de solidarité et de communion et malgré la pluie qui s'est invitée, c'est le pari réussi par les villageois de Tika, connus pour leur esprit de solidarité et d'entraide de ses enfants, Tika a récidivé dans l'un des moments forts, riches en couleur et empreints de toutes les valeurs qui ont toujours distingué le Kabyle.

Lawziaâ, le «sacrifice collectif», est un événement de taille, qui permet à la communauté de se retrouver». En ce mardi, 12 janvier, coïncidant avec Yennayer, le Nouvel An amazigh, le village Tika était paré de ses plus beaux atours. Ruelles et placettes nettoyées étaient les premiers indices indiquant qu'un événement de taille allait s'y produire. Mais c'est sur la place publique du village que tout se confirmera. Une animation peu ordinaire s'y est installée. Hillal, Fateh et Ali, tous membres de l'association, nous accueillent. «Aujourd'hui, nous allons renouer véritablement avec les traditions de nos ancêtres», indique Hillal, le vice-président, expliquant que l'idée est partie d'un des membres de l'association du village. «C'est pour moi un honneur d'être parmi les miens pour un partage qui, au-delà de la viande, reste un moment qui a toujours fait la force des Kabyles à travers le temps», note Fateh Arroudj. Fidèles aux traditions les plus nobles de le société kabyle, les habitants de Tika ont, encore une fois, fait preuve d'esprit, de solidarité et d'entraide en sacrifiant un boeuf. Dans ces contrées situées sur les hauteurs d'Ait Amrous, on ne se vante pas d'une charité, quelle que soit sa valeur. En deux phases, l'événement a réuni tous les fils et filles d'un même village pour partager équitablement le travail, la viande et la joie. En ce jour, qui a marqué le début de l'année amazighe, «la tradition lewziaâ ou timechret est une tradition à perpétuer de par ce qu'elle véhicule comme valeurs, don celles de permettre aux riches comme aux pauvres de renouer avec la joie et la solidarité», indique le président de l'association, Boutoumi Ali. D'autres vous parleront longtemps de cet esprit de communion, qui reste un pilier important dans la société kabyle. «La chose la plus négative qui peut arriver à un village kabyle c'est de perdre ce genre de traditions qui véhiculent beaucoup de valeurs, dont tous les enfants que vous voyez autour s'inspirent pour construire leur avenir», nous dit un autre villageois. Tout autour, insoucieux, les bambins jouaient, en effet. C'était pour eux la fête aussi. Placée sous le signe de la cohésion et la fraternité, cette fête du sacrifice collectif était un rendez-vous d'attachement, d'union, à savoir «tagmats» dans une ambiance de joie, d'harmonie et de rire. La viande a été répartie en 70 parts, dont une dizaine sera offerte aux plus démunis du village. Les 60 autres sont évidemment payantes. Ainsi, le riche et le pauvre ont eu la même part de viande et de même qualité. N'est-ce pas là une manière de mettre tout ce beau monde au même niveau, ne serait-ce que par une pensée momentanée. Bonne fête de Yennayer à tous les villageois de Tika, ce beau village, qui ressemble autant à la bonté qui s'exprime des visages de ses enfants.