Les habitants de Béjaïa sont de nouveau mobilisés pour exiger le départ du système en place. Deux manifestations successives entrant dans le cadre du Mouvement populaire pour le changement, né depuis le 22 février dernier, ont rythmé les jeudis et vendredis du quotidien des Béjaouis, qui sont loin de donner l’impression de lâcher du lest.

Les derniers événements, qui ont défrayé la chronique nationale ont été autant de motivations pour une mobilisation toujours intacte contre le système en place, l’élection qu’il compte organiser et la libération des détenus d’opinion injustement incarcérés dans les prisons. Encore une fois, la mobilisation était au rendez-vous contre un système qui persiste dans ses manœuvres sournoises pour se maintenir en place malgré un Mouvement populaire qui acte son 36ème rendez-vous. Hier encore et avec autant de détermination, les habitants des quatre coins de la wilaya de Béjaïa ont réinvesti la rue dans une marche pacifique et colorée pour exiger un état civil, le changement radical du système de gouvernance dans le pays, le départ des symboles du système qui continuent à être la honte pour le peuple, allusion à la dernière sortie du chef de l’Etat par intérim.

Colère, déception et surtout impatience se lisaient hier sur tous les visages des participants.

La libération de la justice et, par ricochet, celle de tous les détenus du Hirak, le rejet de l’élection, l’ouverture du champ politique et médiatique. Béjaïa aura été au rendez-vous contestataire en place depuis huit mois avec toujours la même détermination et la même mobilisation pour en finir effectivement avec un système qui a ruiné le pays et privé des millions de citoyens d’une vie meilleure et d’un partage équitable des richesses du pays, jusqu’à le brader par une mafia sans foi ni loi.