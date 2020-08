Le coup d’envoi officiel de la saison estivale à Alger a été donné hier, à partir de la plage des Tamaris, commune d’Aïn Taya. Il intervient dans un contexte marqué par l’épidémie de coronavirus, nécessitant des mesures de prévention exceptionnelles. Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont élaboré, à cette occasion, un programme spécial, dans le cadre de la sécurisation des estivants et pour aussi veiller au respect des gestes barrières contre le Covid-19. Des quads et une brigade de police équestre ont été en effet déployés, depuis hier, pour renforcer les unités opérationnelles, à Alger. Durant toute la période estivale, les policiers, en tenue et en civil, seront affectés en renfort pour réguler et contrôler la circulation dans tous les axes routiers qui mènent aux plages, lors des barrages sécuritaires renforcés par les radars dans différents tronçons et axes. D’ailleurs, la journée d’hier a été marquée par le retour des embouteillages dans les rues de la capitale. Au bord de la mer, des policiers ont en effet effectué des patrouilles à cheval et aux quads. Ils étaient présents au rendez-vous, au niveau de plusieurs plages d’Alger, pour assurer la sécurité des estivants et veiller au respect des mesures barrières contre le Covid-19. Une présence policière nécessaire vu que les plages de l’Algérois étaient bondées de l’Est à l’Ouest ! Même si les services de la wilaya ont autorisé la baignade sur 55 plages, l’affluence importante de baigneurs a été constatée sur presque l’ensemble de la Baie d’Alger, ouverte sur environ une quinzaine de kilomètres, sur la Méditerranée. Les plages de Palm-Beach, d’El Djamila, à l’Ouest d’Alger, ont été en effet prises d’assaut par les estivants, venus de plusieurs wilayas limitrophes, à l’instar de Blida. En famille pour la plupart, et seuls ou accompagnés pour d’autres, les estivants ont investi les lieux. La ruée a débuté dès les premières heures de la journée d’hier. Même affluence à Raïs Hamidou et Bologhine. Une grande foule en quête de repos et de fraîcheur a été constatée.

Les baigneurs continuaient de porter leurs masques, même s’ils ne faisaient que trempette. Et les estivants de tous âges prenaient le soin de se laver les mains en entrant et en sortant.

La journée d’hier a été également marquée par le retour des vendeurs d’articles de plage, à savoir serviettes, maillots de bain et bouées. Alignés sur les chemins des plages, ces derniers ont participé à planter le paysage riche en couleurs, qui a marqué les plages au premier jour de leur ouverture.