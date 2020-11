Toutes les mesures nécessaires pour permettre à la filière lait de surmonter les difficultés auxquelles font face actuellement ses acteurs, notamment les éleveurs, en raison du stress hydrique et de la crise sanitaire, ont été prises, a assuré mercredi le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hamdani, cité par un communiqué du ministère. Ces mesures ont fait l'objet d'une réunion de travail, présidée par le ministre et regroupant les cadres du secteur et les membres du Conseil national Interprofessionnel de la filière lait afin de débattre des problématiques et des dossiers qui concernent cette filière stratégique.

Parmi les mesures urgentes prises, Hamdani a notamment cité l'envoi d'une instruction ministérielle aux walis pour veiller au respect du dispositif d'approvisionnement des éleveurs en son et en orge, qui font l'objet d'une spéculation notamment le son en gros, ayant atteint 3 500 à 4 000 DA/quintal, indique le communiqué. En plus de cette instruction, des commissions de contrôle ont été diligentées pour effectuer des inspections au niveau des wilayas où est observé ce phénomène qui hypothèque les efforts des éleveurs par l'augmentation des charges, les rendant plus vulnérables. À ce propos, le ministre a affirmé que «les autorités publiques vont sévir contre les spéculateurs». Il a également donné des instructions pour la révision urgente du dispositif d'accompagnement de la filière lait en insistant sur l'impératif de faire participer tous les professionnels en vue d'adapter les dispositifs au contexte actuel et aux enjeux que porte cette filière aux plans économique et social. Il a aussi insisté sur l'importance de lever toutes ces contraintes, afin de permettre à cette filière stratégique de contribuer effectivement au développement de la production nationale et à la réduction de la facture des importations. Pour rappel, les opérateurs de la filière laitière ont recommandé, récemment, la tenue d'une réunion avec les autorités, afin de présenter la réflexion de la filière lait, qui continue actuellement à faire face à de grandes contraintes, en la menant à une disparition inévitable. La réflexion a porté sur les graves difficultés et les obstacles auxquels sont confrontés l'ensemble des intervenants de la filière lait ainsi que les propositions adéquates pour arriver à des solutions concrètes afin de permettre le développement et l'amélioration de la situation de la filière et d'assurer une nette production de qualité, pour l'Algérie.