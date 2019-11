La Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (Capa) organise, la 8ème édition bi-annuelle du Salon international de la pêche et de l’aquaculture (Sipa 2019), du 6 au 9 novembre 2019, au Centre de conventions d’Oran Mohamed Benahmed.

A l’instar des précédentes éditions « réussies », cette 8ème édition du Sipa est, en soi, un rendez-vous important pour les professionnels du secteur a indiqué Lazhar Abdelhakim, DG de la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture (Capa) reçu hier, par la rédaction de L’Expression. Depuis sa première édition en 2003, le salon a pris une envergure internationale, comme le montre la participation de plus de 21 pays à l’édition précédente de 2017 à Oran. Ce salon est devenu un véritable levier de développement de la pêche et de l’aquaculture et met en exergue, la stratégie du secteur, l’importance économique des investissements productifs prouvés et l’utilité concrète des échanges interprofessionnels.

Cette huitième édition verra la participation de plus d’une centaine de participants dont 27 étrangers représentant pas moins de 11 pays. En sus de l’invité d’honneur qu’est l’Egypte cette année, l’on compte plusieurs autres pays méditerranéens comme l’Espagne, l’Italie, la Tunisie, la Libye et la France. A ceux-ci, se joignent d’autres pays baignés par la mer comme la Grèce, la Norvège, l’Inde, la Chine et la Turquie a précisé le DG de la Capa...

L’Egypte est considérée comme leader en matière de production aquacole et d’élevage de poissons en eau douce dont environ un million de tonnes/an de « tilapia » du Nil. Ainsi, l’Algérie, espère profiter de son expérience pour développer son aquaculture qui connaît un essor appréciable dans le pays.

Le « Sipa 19 » constitue ainsi un espace de débat, de concertation et d’échange d’expérience, entre les différents acteurs économiques nationaux et étrangers. Il offre également une occasion pour s’informer des nouveautés des filières du secteur à travers le monde, tout en contribuant à l’émergence d’opportunités d’investissement et la maturation des projets, dans un cadre de partenariat durable, créateur de richesse et d’emplois.

Le salon encadrera plusieurs activités, séminaires, ateliers, conférences, rencontres « B2B », workshops et autant d’actions d’animation en faveur principalement des professionnels, mais aussi du grand public.

Cette édition se tiendra sous le slogan « La pêche et l’aquaculture, moteurs du développement durable de l’économie bleue en Algérie ».

Le choix de ce slogan se rapporte à la place particulière que revêt le secteur de la pêche et de l’aquaculture dans le développement de l’économie bleue. Son importance réside dans l’espace maritime, ainsi que ses interactions avec les secteurs liés à la mer tels que les transports, l’industrie, le tourisme, les ressources en eau, l’environnement, la recherche scientifique, l’énergie, éolienne et de forages offshore…à ce titre, l’édition de cette année ouvrira ses portes à l’ensemble de ces secteurs économiques.

Ainsi, la 8ème édition bi-annuelle du « Sipa 2019 », a pour objectifs de mettre en évidence les capacités du secteur et de valoriser les acquis et les réalisations dans les domaines de la pêche et de l’aquaculture. Il s’agit de promouvoir le concept de l’ « économie bleue » et son rôle dans l’économie nationale.

L’encouragement de la coopération et les partenariats pour diversifier les activités de pêche et d’aquaculture et partant les sources alimentaires, ne sont pas en reste. Pour ce faire, il renforcera le travail consultatif et participatif entre les différents acteurs afin de préserver et de protéger les ressources marines et de développer une aquaculture durable.

Faut-il rappeler que la 3ème réunion du Comité national de l’économie bleue, s’est tenue le 10 juin 2019, au niveau du siège de la direction générale de la pêche et de l’aquaculture « Dgpa » en présence des acteurs concernés membres du Comité national de l’économie bleue en Algérie .