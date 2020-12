Les autorités veulent «casser» les prix des dépistages du coronavirus. Malgré les résistances, ils ont réussi à faire adhérer l'Association des radiologues privés et une dizaine de laboratoires d'analyses à une initiative fixant les prix de leurs prestations en ce qui concerne la bataille contre le Covid-19. Le ministère de la Santé aspire à pousser une grande majorité de ces cliniques privées à adopter des prix qui restent à la portée des citoyens.

Un plafonnement indirect qui ne plaît pas à tout le monde! Néanmoins, ils ont déjà réussi à convaincre une grande majorité des centres d'imagerie médicale, à travers leur fédération.

Ainsi, l'Association des radiologues privés a accepté de fixer le prix du scanner thoracique à un niveau plus ou moins raisonnable. «Conformément à cet accord, le prix du test par scanner s'établira aux environs de 7000 DA», a révélé le président de l'Association des radiologues privés, Djamel Boukhtouche. «Cette initiative en-trera en vigueur à commencer d'aujourd'hui (jeudi dernier), et ce pour une durée de six mois, renouvelable selon la circonstance épidémiologique», a-t-il soutenu. Le représentant des radiologues privés du pays insiste sur le fait que «le plafonnement des prix de dépistage du virus par scanner s'inscrit dans l'esprit de solidarité nationale en cette circonstance sanitaire difficile que traverse le pays». Un beau geste citoyen qui a fait l'unanimité chez les propriétaires de centres d'imagerie du pays.

Ce qui ne semble pas le cas chez les laboratoires d'analyses médicales privés. Le département de Benbouzid a, certes, réussi à décrocher un accord pour fixer les prix des tests de dépistage, mais avec seulement...11 d'entre eux! Contrairement aux radiologues, ce n'est pas l'Association des laboratoires d'analyses privés qui a paraphé cet accord, mais une initiative personnelle d'une dizaine de ces centres médicaux.

C'est ainsi qu'au niveau de ces 11 laboratoires la PCR coûtera désormais 8 800 DA, les analyses antigéniques à 3600 DA et les analyses sérologiques à 2 200 DA. «On a consenti davantage d'efforts afin de plafonner les prix des tests de dépistage du virus et de les rendre accessibles à tous les citoyens», a mis en avant le docteur El Houari Khouri, représentant des laboratoires qui ont adhéré à cette initiative citoyenne.

Un geste noble qui devrait donner à réfléchir à leurs confrères. Il est fort à parier qu'un bon nombre d'entre eux adhèreront à ce groupe des 11 dans les prochains jours. D'ailleurs, le docteur Khouri révèle qu'il était en contact avec d'autres de ses collègues pour qu'ils se joignent à cette initiative.

«À la lumière des conditions difficiles dans lesquelles vivent certaines catégories sociales auxquelles il est difficile de faire ces analyses et contrôles médicaux, j'espère que d'autres laboratoires participeront à cet élan de solidarité nationale», a souligné le ministre avec ce qui semble être une «flèche» empoisonnée en direction de ceux qui veulent continuer à faire du «business» en ces temps de pandémie, surtout que la décision d'une dizaine de «labos» de réduire de moitié les prix de ces analyses, montre que cela était faisable. Ça reste même rentable. Alors, pourquoi une partie de leurs collègues refuse encore? Le Syndicat algérien des laboratoires d'analyses médicales (Salam) justifie la décision de ses membres de ne pas adhérer à l'initiative par, entre autres, un «conflit d'intérêts avec la société IMD».

Ce syndicat qui avait la semaine dernière nié tout accord entre ces 11 laboratoires et la tutelle, demande à IMD de leur «offrir les mêmes prix sans les obliger à adhérer à un groupement ou renoncer à leur matériel qu'ils ont acquis».

Il affirme, sèchement, «se désolidariser de cette démarche et de cette annonce des prix». Le Salam fait donc de la résistance. La bataille du plafonnement des prix est donc loin d'être gagnée...