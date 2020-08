Le week-end dernier, tous les chemins menaient au... Club des Pins! En effet, le 15 août dernier le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, décide de la réouverture au public de la plage de la Résidence d'Etat de Club des Pins. Néanmoins, la Présidence «gardera» cette belle surprise jusqu'à vendredi dernier. Le décret est rendu public et l'information fait le tour de l'Algérie en quelques minutes! Sur les réseaux sociaux et même dans les médias, on ne parlait que de la chute de «l'empire» de Club des Pins après plus de 29 ans de règne... À peine l'information tombée, des centaines de personnes se sont rendues sur les lieux pour constater de visu que ce n'était pas une blague. «L'information n'avait pas fini de circuler qu'un monde fou était déjà à l'entrée», nous confie un agent de cette Résidence d'Etat. «Il y a eu tellement de monde que l'on a dû refuser des entrées à cause des mesures liées à la pandémie de Covid-19», indique-t-il en faisant savoir que des estivants ont profité de ce moment jusqu'à l'heure du couvre-feu sanitaire (23h). En famille, entre amis ou seuls, les Algériens ont tenu à se rendre dans cette «citée interdite» pour découvrir comment vivait la nomenklatura du pays mais surtout afin de marquer symboliquement la chute de l'Algérie des deux collèges avec cette plage symbole de l'ex-régime et ses dérives. Un moment historique qu'ils ont voulu savourer jusqu'au dernier moment. «Je connaissais le site avant qu'il ne soit fermé. Je sais que la plage n'est pas aussi fameuse que dans nos fantasmes mais je voulais venir afin de rappeler que l'Algérie appartient à tous les Algériens», assure Farouk, un habitant de Staouéli, venu marquer le coup avec ses enfants.

On vient tôt et de...partout

Hier samedi, la fièvre de Club des Pins n'est pas tombée! Bien au contraire, la foule était encore plus nombreuse que la veille. Toutes les routes menant vers cette plage étaient complètement bouchées. Les embouteillages ont commencé à l'entrée de Bouchaoui. De même du côté de Aïn Benian ou Staouéli. La route menant au centre de criminologie de la Gendarmerie nationale était complètement fermée jusqu'au Centre international des conférences (CIC). Klaxons et quelques petites rixes étaient entrecoupés par la musique que diffusaient des postes de véhicules qui attendaient patiemment leur tour. Une véritable ambiance de fête régnait, au grand dam des habitants des environs qui se sont eux retrouvés pris au piège. Les jeunes qui marchaient joyeusement à la découverte de cette plage conseillaient aux automobilistes de trouver une place où se garer et continuer à pied. Ceux qui ont fait fi de leurs conseils ont dû le regretter amèrement! Il nous a fallu plus d'une heure pour traverser cette route que l'on parcourt habituellement en cinq minutes. Pis encore, arrivé à l'entrée le parking était fermé! «Plein à craquer depuis 8h du matin», lance tout sourire un agent qui nous conseille de trouver une place dans les quartiers environnants, comme l'ont fait ces familles que l'on voit déambuler avec leurs parasols et leurs glacières pour passer une belle journée dans cet endroit de tous les fantasmes. Après une autre heure à faire demi-tour et trouver une place où se garer, on finit par entrer dans cette fameuse plage où les cartes d'accès se négociaient, il n'y a pas si longtemps que cela, à coup de services et grosses sommes d'argent. Aujourd'hui, c'est l'accès libre à tous, avec en prime un large sourire. Il y a même des personnes qui distribuent des bavettes à ceux qui n'en ont pas apporté! Les estivants déambulent dans les allées qui mènent vers la plage, un regard jeté sur le Palais des nations, un autre du côté des bungalows.

On peut entendre des «chouf, chouf kifache aychine» (regarde comment ils vivent), lance l'un en direction de ses amis. Un autre esquive un «wine rahi dar Ouyahia?» (Où est la maison de Ouyahia?) avant de se réjouir: «Lui est en prison, nous on profite de Club des Pins.

La roue tourne...». Une foule compacte dévale les escaliers en direction de la plage, non sans admirer les pelouses bien entretenues. «C'est mieux que celles du stade du

5-Juillet», plaisante un jeune émerveillé par l'endroit, bien entretenu. D'autres semblent par contre déçus. En descendant dans cette petite plage déjà bien pleine, on lit la déception sur leurs visages. Dans leur imaginaire, ils pensaient peut-être qu'ils allaient trouver du sable blanc et des cocotiers...C'est le cas de Boualem qui a démarré avec sa famille de la wilaya de Aïn Defla aux aurores pour venir découvrir cette «cache» qui faisait saliver les responsables politiques et l'oligarchie. «WALAH que je suis déçu. C'est ça la plage qui les a fait courir pendant trois décennies», peste-t-il en assurant avoir vu à Jijel et Collo (Est du pays, Ndlr) des plages mille fois plus belles que celle-là. Néanmoins, il se réjouit que le président Tebboune ait rendu à l'Algérie cette «principauté». Un sentiment partagé par tous ceux qui ont fait le déplacement pour reconquérir cette parcelle de terrain. Les djellaba, burkini qui faisaient face aux bikinis symbolisent parfaitement ce nouveau Club des Pins, qui appartient désormais à tous les Algériens.

Un embellissement pour marquer l'événement

Les pouvoirs publics ont tenu à faire les choses en grand pour cette réappropriation public de Club des Pins. Ceux qui connaissaient l'endroit avant sa réouverture peuvent en témoigner. Beaucoup de travaux ont été faits, notamment avec l'installation de sanitaires et de douches.

Oui, la plage de Club des Pins était comme toutes les plages de l'Algérie, sans sanitaires! Ceux qui avaient été aménagés, il y a quelques années, sont restés fermés. Pis encore, il y avait des égouts qui se déversaient au beau milieu de la plage. Ils ont été couverts. La «dune» de sable qui couvrait la plage a été nettoyée et tamisée. La plage était des plus nickel, tout comme l'organisation avec la séparation de l'endroit en deux parties: un côté famille et un autre libre.

Une belle plaque à l'entrée de la plage indique: «à droite côté famille, à gauche côté libre», ce qui a beaucoup plu à de nombreux estivants. «Pourquoi ne font-ils pas cela dans les autres plages», s'interroge un père de famille. Une personne chargée d'orienter les vacanciers lui lance: «On vient de créer ces deux espaces, c'est pour que tout le monde soit à l'aise.» Les heures passent, la canicule continue de battre son plein! La foule ne cesse d'arriver. Certains se font encore «refouler» à cause du manque de places. Ils sont invités à revenir demain. Ceux qui ont pu y accéder profitent de cette belle journée d'été dans cet endroit qui les a tant fait rêver! La curiosité pousse certains à essayer d'accéder du côté des bungalows ou de la crique qui restent bien fermés par les barrages de gendarmes.

Les plus malins prennent le large en se mettant face à ce complexe touristique pour apercevoir les villas et les chalets qui le composent! On essaye de deviner à quel responsable a appartenu chaque maison; on plaisante, joue, tout en regardant l'avenir de la nouvelle Algérie que cette décision présidentielle symbolise. «Ce n'est pas tant de venir sur cette plage qui nous fait plaisir, mais c'est le fait que c'est un des plus grands symboles de la Issaba (bande mafieuse) qui chute aujourd'hui», soutient Karim, tout en rappelant que cette réouverture a été l'une des revendications du peuple algérien lors des manifestations contre l'ancien système.

Abdelmadjid Tebboune aura donc réussi un coup parfait pour marquer cet été très difficile perturbé par la pandémie de coronavirus. Un engouement populaire sans précédent a été à l'origine de cette décision du président. Est-ce le début de la fin de l'Algérie des deux collèges? Wait and see...