À J-8 de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne, un calme prudent règne entre les deux partenaires. Habituellement chargée de déclarations de part et d'autre, la semaine cruciale qui nous sépare de la «date-couperet» est étrangement silencieuse. L'Algérie qui a indirectement abordé la question lors de l'avant-dernier Conseil des ministres, à travers une instruction présidentielle adressée au ministre du Commerce et qui fait état d'une évaluation détaillée de l'Accord d'association Algérie-UE, semble consciente du caractère déséquilibré de l'accord qui laisse la part belle à l'UE.

Les experts parlent, en effet, d'un impressionnant ratio import-export. Et pour cause, pour un dollar exporté vers l'EU, l'Algérie importe 10 dollars. En position de «vache à lait» de l'Europe, le pays a, à plusieurs reprises, tenté, sans grand succès, de renégocier l'accord, signé dans une conjoncture particulière où l'Algérie, à l'époque isolée, cherchait prioritairement un bénéfice politique et diplomatique. Il faut croire, avec le recul, que Bruxelles savait parfaitement la demande d'Alger et s'est fait «payer» en retour, en obligeant les négociateurs algériens à «aller au plus pressé». On s'en souvient qu'en 2002, l'année où l'ancien prédisent de la République a apposé sa signature au bas du document portant Accord d'association, l'urgence algérienne de l'époque était dans l'extinction du feu de la fitna qui avait fait des dizaines de milliers de morts. D'ailleurs, le gain politique était, à l'époque, presque immédiat, puisque l'opinion nationale avait vu dans cette démarche un signal fort du retour de l'Algérie sur la scène régionale et internationale.

Il reste qu'à côté de cette «victoire», les négociateurs algériens ont tenté d'arracher un maximum d'acquis, à l'exemple d'une promesse d'investissement, voire de transfert de technologie de l'Europe vers l'Algérie. Mais il a été constaté au fil des années que l'Algérie s'était transformée en un immense marché pour les produits européens. Un marché qui «grossissait» à vue d'oeil grâce à l'embellie financière consécutive à la hausse des cours de l'or noir. De fait, l'Europe, la France en tête, a «siphonné» les revenus de l'Algérie, en s'imposant des années durant, comme le fournisseur attitré de l'économie nationale.

Les quelques investissements lancés ici et là, n'avaient d'autre fonction que de jouer au «leurre» et aussi pour «marquer un territoire». Il y a lieu de noter, à ce propos, que les investissements consentis dans le cadre de cet accord, étaient non seulement très loin des niveaux espérés par l'Algérie, mais les produits fabriqués étaient exclusivement destinés au marché local. À aucun moment, l'Union européenne n'a lancé un sérieux programme de soutien à l'exportation. Il y a eu les fameux Meda I, II et III où les quelques millions d'euros investis dans des bureaux d'études européens, devaient théoriquement aider les entreprises à s'armer pour se projeter à l'export. Mais tous les opérateurs nationaux attestent de l'échec des programmes en question et n'ont pas besoin d'argumenter leurs propos. Il suffit de voir l'état du secteur des exportations pour se convaincre de «l'arnaque».

L'Algérie n'a visiblement jamais été une destination d'investissement et encore moins un partenaire digne de ce nom dans les plans européens. D'ailleurs, les entrepreneurs algériens désirant donner du sens au partenariat à travers des opérations d'exportation sont découragés par ceux-là même censés les appuyer côté européen. Les fameuses normes que brandissent les Etats rendent leurs marchés inaccessibles et les ambitions algériennes sont renvoyées à leur propre réalité intérieure. Les quelques entreprises qui ont réussi le tour de main de placer leurs produits ont su contourner les sacro-saintes règles que les fonctionnaires de l'UE, chargés de les expliquer aux opérateurs nationaux, mettent en tout petits en bas de leurs rapports.

Après 15 ans de partenariat, pour le moins déséquilibré, entre l'Algérie et l'UE et malgré le refus des Européens d'accéder aux demandes de la partie algérienne d'en revoir quelques aspects, l'Accord d'association Algérie-UE arrive, dans 8 jours, à une frontière que l'Algérie refuse de franchir dans les conditions actuelles. Un engagement pris en 2002, dans les conditions que l'on sait, et qui devait entrer en vigueur en 2018, avant de connaître un report de deux ans, sur l'insistance d'Alger, ne sera visiblement pas tenu.

Et le silence sidéral des deux parties atteste d'un «froid» dans des relations que ni l'un ni l'autre n'a intérêt à ignorer...