Par: Abdelkrim Khelifi*

Berceau de l'humanité, la nature restera pour l'homme, l'espace de son «bannissement» éternel. Avec la fabuleuse richesse de sa biodiversité, ses immenses ressources et l'incomparable harmonie de sa beauté, elle est aussi, sa première et plus grande université. Depuis leur présence connue à la surface de la Terre, aux temps préhistoriques, mus par leur instinct grégaire inné, les premiers représentants de l'espèce humaine, ont eu à se regrouper en communautés, établissant par là même, les toutes premières règles du «vivre ensemble». L'idée de leadership, par la suite, s'imposait d'elle-même. Le membre de la tribu, le plus fort et le plus courageux devenait tout naturellement, son Leader. Ces traits de caractère qui le distinguaient, sont, par ailleurs, reconnus par ses semblables qui y voient l'assurance de la protection et la survie de leur tribu. Des lors, l'homme évoluera au sein de son premier cadre tribal improvisé, imposé par l'hostilité d'un milieu inconnu, véritable «no mans land» auquel il devra pourtant s'adapter et y trouver «gîte et couvert» pour l'éternité, en partage avec d'autres espèces vivantes.

Remontant à des temps immémoriaux, mais avec certitude, à l'age des cavernes et de la domestication du feu, jusqu'à l'époque contemporaine marquée par la conquête de l'espace et les ambitieux projets pour sa colonisation, l'intelligence artificielle générale (IAG) avec son inquiétant champ de possibilités, en passant par les fantastiques progrès induits par la lumineuse invention de l'écriture, l'humanité a vu son impressionnant patrimoine se construire, au rythme de l'incessante accumulation des réalisations de l'homme et de ses fabuleuses conquêtes.

Poursuivant son admirable épopée à travers les âges, guidé par son instinct de domination inné, l'homme parviendra à étendre son domaine à de nouveaux espaces, à la faveur de son adaptation...

La Terre, cet «espace originel dédié» aux humains, pour leur servir d'habitat jusqu'à la fin des temps, exercera sur eux, individus et communautés, une domination permanente. Celle-ci s'est de tous temps traduite par une influence déterminante, une transcendance de tous les instants qui marquera leur lente évolution, autant qu'elle conditionnera leur comportement et leurs actions.

L'homme, «l'homo sapiens» -qu'il a, en fait, toujours été- a de tous temps fait preuve d'une remarquable imagination à l'origine d'ingénieuses réalisations, fondements de lumineuses civilisations, dont les apports au patrimoine de l'humanité, indéniables, continuent d'éclairer nos existences.

Mais quels qu'aient pu être ou seront ses succès et les niveaux atteints par son développement, son intelligence et la grandeur de ses civilisations, l'homme demeurera soumis à l'omniprésente domination de son environnement. Son évolution, dans l'espace et le temps, ne se réalisera cependant, qu'au prix d'incessantes atteintes à son environnement, dont les cinq continents portent encore des stigmates visibles, telles des plaies béantes. Toutes témoignent de l'égoïsme aveugle de l'homme et de son irresponsabilité.

Triste constat, alors même que, du monde qui nous entoure, se dégagent des preuves vivantes et nombreuses de l'existence d'une parfaite osmose entre l'homme et la nature. Claire démonstration de leur communauté de destin.

Comment peut-il en être autrement alors que cet espace «dédié» constitue la seule et irremplaçable source de notre oxygène. Elle n'est pas seulement nécessaire à la vie. Elle est la vie

En effet, réalité impalpable qui semble être agencée autour de ce qui s'apparente à un «ADN originel», partie indissociable de la mystérieuse mécanique céleste, cette relation symbiotique si intime, semble être au coeur d'un fragile équilibre dont la rupture signifierait la fin de toute forme de vie.Scenario suffisamment inquiétant pour être jugé suicidaire, d'autant plus paradoxal que l'homme, cet «agent destructeur» pointé du doigt, ne possède pas «de planète de rechange».

Bien que les toutes premières atteintes à l'environnement se confondent avec la présence de l'homme sur la Terre, il est néanmoins largement reconnu que les effets les plus dévastateurs, plus spécifiquement, ceux occasionnés à la biosphère, se trouvent être largement liés aux progrès les plus récents. C'est pourquoi, la période couvrant les trois derniers siècles, allant des débuts de la première Révolution industrielle à nos jours, est unanimement considérée être à l'origine des dommages les plus lourds. Aussi, toute étude devant en évaluer l'impact, ne saurait ignorer cette réalité historique, au risque de manquer d'objectivité et être dépourvue de tout intérêt. Dernière en date, des grandes étapes marquant le progrès humain, la révolution numérique (nouvelle civilisation, devrait-on dire) en cours, source de fantastiques progrès, mais en même temps, objet de sérieuses inquiétudes, voit son emprise s'étendre rapidement à des domaines improbables, dangereusement menaçants pour l'humanité, dans ce qu'elle recèle de valeurs morales et de croyances qui la distinguent et font sa grandeur.

En effet, porteuses d'une forte charge anxiogène, certaines des technologies récemment développées, sont accueillies -ou attendues, pour certaines d'entre elles- avec inquiétude, voire dans une large mesure, vécues dans l'angoisse du lendemain.

Aussi, en l'absence de réaction salutaire sur le court terme, il est à craindre que la menace annoncée, ne vienne davantage précariser, un avenir déjà bien sombre.

Mais, adopter le comportement responsable attendu, nécessite une réelle prise de conscience quant à la réalité de la menace et de ses lourdes conséquences pour l'homme et son milieu. La condition sine qua non pour atteindre l'objectif, passant par un seul défi, que l'homme, cet «agresseur aveugle», devra impérativement relever; majeur, ce défi sera celui qu'il aura à se lancer à lui-même, d'abord pour se convaincre de l'imminence de la menace et être en mesure d'y répondre avec l'efficacité requise.

Face à un état des lieux aussi inquiétant et devant le caractère fondamentalement existentiel de ce défi, le maître-mot semble en effet, plus que jamais être, celui de responsabilité. Et ce n' est que son absence qui permet d'expliquer le peu d'intérêt accordé au constat alarmant, pourtant de longue date établi par ceux qui savent, mais aveuglement ignoré par ceux qui peuvent. Situation hautement préoccupante, que cette sagesse rabelaisienne bien connue, pourrait résumer avec le plus de justesse: «Science sans conscience, n'est que ruine de l'âme». En effet, aveuglèment engagé dans une course effrénée pour l'accumulation de plus de richesses par un développement débridé, au mépris de tout sens de la mesure, l'homme en est arrivé à oublier cette autre sagesses, chère aux pédagogues, chargée de sens pour qui veut l'entendre, et qui affirme «pour commander à la nature, il faut (d'abord) lui obéir». Autrement dit, si la nature doit servir, l'homme (lui être utile), c'est encore à lui, de la servir. Et, la meilleure manière de se hisser au niveau de responsabilité exigée, est certainement de provoquer, tant qu'il est encore temps, un déclic salutaire sur les consciences. Dans la mesure où ce geste fort, sera l'expression d'une forte volonté politique de changement, il entraînera inévitablement de nouveaux réflexes, base indispensable pour des comportements utiles, résolument engagés dans une forme de «partenariat» décomplexé, gagnant-gagnant, avec la nature.

Tenir un tel discours et entretenir l'espoir de voir les hommes prendre la pleine mesure de la menace, se ressaisir et agir en conséquence, ne saurait signifier manquer de réalisme ou se nourrir d'illusions sur la nature humaine. Sa désinvolture, son égoïsme, sa cupidité, sont autant de travers de sa personnalité, parfois même, aggravées par une obstination coupable. Et quand bien même, elle ne relèverait que d'une «simple évidence intuitive», la menace que l'épreuve actuelle fait courir à la planète, reste bien réelle, même selon les paramètres en usage. Et, ce n'est pas céder au catastrophisme ni se complaire dans le rôle de quelque sombre «cavalier de l'Apocalypse» des temps modernes, que d'avoir à l'affirmer. Le coût humain déjà trop lourd, s'alourdit à un rythme inquiétant face à la terrifiante impuissance des hommes.Tout atermoiement en la matière, tracera immanquablement le chemin de l'abîme. Les politiques n'en seraient pas alors, les seuls responsables. En effet, par la rapidité de son expansion et son caractère dévastateur, la pandémie qui secoue le monde en ces heures terribles, a autant surpris, la communauté scientifique que les politiques eux-mêmes, qu'elle a pris de court, les affolant et perturbant leurs plans et toutes leurs logistiques.

La mise à nu, de la vanité puissance matérielle revendiquée par les puissants du monde, plus soucieux de faire valoir la solidité de leurs pouvoirs, que de se préoccuper de questions «bassement» environnementales, devrait inciter à plus d'humilité et inviter à une réflexion approfondie sur le poids de la responsabilité et le sens du devoir. Et si on devait prendre la mesure de l'ensemble des progrès humains accomplis depuis l'aube de l'humanité, ceux relevant du champ politique (la gestion des affaires de la Cité), apparaîtront paradoxalement, sans doute les moins performants de tous et ce, malgré leur importance reconnue dans la vie des hommes. Ainsi, de nos jours, à des millénaires de la toute première expérience humaine à l'âge des cavernes, (la comparaison voulue ici, restant forcément limitée à ce seul aspect) le leadership politique demeure une réalité sociologique et politique centrale, mais dont on peut encore observer dans certains cas, une totale absence de progrès et au mieux, des arrangements d'ordre purement cosmétiques dédiés aux seuls intérêts de «l'Autorité tribale». En effet, pour nombre d'anachroniques «leaderships des temps modernes» qui défient le temps et perdurent, dans toute «élection» de Leader, le seul «critère» à considérer est celui de la force, non plus associée au courage, comme ce fut pourtant le cas, des millénaires plus tôt, avec les premiers humains, mais bien un choix délibéré, exclusif de tout autre et seul ayant grâce à leurs yeux.

De ce seul point de vue, le retard paraît abyssal. Alors que la planète n'est pas encore sortie de la zone des fortes turbulences qui la secouent depuis de longs mois, est-il seulement permis d'espérer, que soient enfin écoutées et entendues, ces voix qui s'élèvent, nombreuses à travers le monde, appelant les hommes à s'affranchir de leurs dogmes, idéologiques et autres, frappés d'obsolescence et devenus totalement inopérants face aux défis du nouveau millénaire? Un engagement sans équivoque en faveur d'une «Nouvelle Charte universelle», cadre consensuel pour une solution globale aux sérieux problèmes de la planète, équitable autant pour l'homme que pour la nature, est plus que jamais nécessaire. C'est bien là, que réside avec certitude, le véritable pari sur l'avenir. Il appartient à présent, à tous ceux qui peuvent, d'écouter ceux qui savent, pour enfin agir de concert, pour la sauvegarde de cette belle planète, à léguer saine et sauve, aux futures générations.

* Il est apparu utile, préalablement a la présentation de cet essai, de veiller a préciser que l'idée d'évolution qui s'y trouve évoquée, écarte toute référence a la thèse darwinienne (de l'évolution des espèces incluant l'homme) et par voie de conséquence, tout intérêt qui pourrait être accordé à sa lecture sera d'autant mieux partagée, par le lecteur adepte de la Création originelle.





*Enseignant universitaire