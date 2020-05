«Le Conseil des ministres, réuni dimanche par visioconférence, sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a décidé d'annuler le régime préférentiel pour l'importation des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules et d'autoriser l'importation de véhicules touristiques neufs par les concessionnaires automobiles», précise le communiqué de la présidence de la République. Autant dire que le problème est définitivement tranché, après moult polémiques et tergiversations sur la vision et la gestion de l'industrie automobile en Algérie. Une expérience qui aura duré près de 5 ans, et qui a finalement succombé au poids des malversations, des passe-droits, et une hémorragie aiguë, rendue grave tant par l'augmentation exponentielle de la facture d'importation, que par le volume des fuites de capitaux vers l'étranger. Résultat des courses: d'anciens ministres et Premiers ministres se retrouvent aujourd'hui incarcérés et poursuivis en justice dans ce dossier. Il faut dire également que l'échec de cette expérience est essentiellement lié à l'incapacité des opérateurs à enregistrer un taux d'intégration susceptible d'impacter positivement le pouvoir d'achat du consommateur algérien. Autrement dit, les avantages fiscaux, bancaires et administratifs octroyés aux opérateurs, étaient censés se répercuter sur la disponibilité à un prix abordable, d'un véhicule à 50% produit avec des composants fabriqués localement. C'est tout à fait le contraire qui s'est produit sur le terrain, où le produit monté en Algérie a fini par coûter plus cher que celui importé. Dans ce contexte d'une part, la décision d'annuler le régime préférentiel d'importation de kits CKD/SKD intervient, selon les observateurs, pour mettre fin à une anarchie qui a coûté cher au Trésor public, qui ne peut plus supporter de telles plaies, notamment par une conjoncture aussi difficile. D'autre part, l'autorisation d'importation de véhicules neufs, vient en tant que palliatif à la première mesure, du fait qu'il faut répondre à la demande des citoyens. Cela étant, les observateurs y voient également une espèce de retour vers un raisonnement rationnel, et plus près de la réalité du terrain, dans la mesure où les véhicules importés peuvent s'avérer à meilleur prix que ceux montés localement. Et ce en plus du fait que le volume des recettes qui découleront de ces opérations, et qui atterriront dans les caisses de l'Etat, contribueront à renforcer les efforts des pouvoirs publics à redresser la situation.

Par ailleurs, il est venu dans les dispositions de la LFC 2020, une ouverture de taille, en matière d'encouragement à l'investissement dans l'industrie mécanique, qui annonce: « L'exonération des taxes douanières et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour une durée de 2 ans renouvelables pour les composants acquis localement par les sous-traitants dans le secteur des industries mécanique, électrique et électronique et les pièces de rechange, et la création d'un régime préférentiel pour les activités de montage ont également été décidées par le Conseil des ministres.» Autrement dit, c'est le chemin inverse que les opérateurs doivent prendre. Au lieu de recevoir des avantages et des largesses à leur création, les unités de montage doivent désormais prouver qu'elles sont capables d'atteindre des taux d'intégration corrects et en harmonie avec le principe de relance de l'économie nationale, pour prétendre à des régimes spéciaux qui leur permettront de se développer.