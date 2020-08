Une avancée sociale et la fin d'une injustice. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, vient de publier un décret exécutif qui va sauver la vie de milliers de personnes. Désormais, les enfants nés de père inconnu peuvent désormais prendre le nom de leur père adoptif. En effet, dans le Journal officiel numéro 47, le chef de l'Exécutif modifie une loi qui date de 1971 et qui avait laissé des milliers de personnes, vivre à l'écart de la société, sans-nom patronymique! Les dispositions du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, susvisé, sont complétées par les articles 1er bis et 1er bis 1.«Article. 1er bis. - La personne ayant recueilli légalement, un enfant né de père inconnu, peut introduire une demande, au nom et au bénéfice de cet enfant, auprès du procureur de la République du lieu de sa résidence ou du lieu de naissance de l'enfant, en vue de modifier le nom patronymique de l'enfant et le faire concorder avec le sien», est-il écrit au Journal officiel datant du 8 août 2020. «Lorsque la mère de l'enfant est connue et vivante, l'accord de cette dernière, donné en la forme d'acte authentique, doit accompagner la demande», est-il ajouté. « À défaut, le président de tribunal peut autoriser la concordance du nom patronymique de l'enfant avec celui de la personne l'ayant recueilli, sur demande de cette dernière, accompagnée d'une déclaration sur l'honneur, en la forme d'acte authentique, dans laquelle elle déclare, sous sa responsabilité, que toutes les démarches qu'elle a entreprises pour entrer en contact avec la mère sont restées infructueuses», poursuit la même source. «Ensuite, le nom patronymique de l'enfant recueilli est modifié, par ordonnance du président du tribunal du lieu de naissance de l'enfant ou du lieu de résidence de la personne l'ayant recueilli, prononcée sur réquisition du procureur de la République auprès du même tribunal. II peut, le cas échéant, requérir l'avis du juge des mineurs auprès de la même juridiction», est-il expliqué. «L'ordonnance est rendue dans les trente jours suivant la date de l'introduction de la demande. Elle fait l'objet, à la diligence du procureur de la République, de transcription et de mention marginale sur les registres, les actes et les extraits de l'acte d'état-civil du lieu de naissance de l'enfant recueilli, si ce lieu est en dehors de son lieu de compétence, il en avise le procureur de la République territorialement compétent, pour le faire», est-il précisé dans une procédure qui paraît des plus simplifiées. C'est en tout cas une vraie révolution qu'a «osée» le gouvernement Djerad. Car, cela voudrait dire que les personnes nées de père inconnu pourront enfin avoir une filiation. «Ce décret est une nouvelle naissance pour nous. On pourra avoir une vie normale, sans être pointés du doigt», se réjouit Lina, une jeune fille de 24 ans en «kafala» chez une famille depuis l'âge de 2 ans, mais qui n'est jusque-là pas «officiellement» membre de la famille. «Cela devrait nous permettre d'avoir d'autres droits, élémentaires, qui nous sont interdits jusque-là», soutient-elle. En fait, c'est une nouvelle page qui s'ouvre en Algérie avec l'officialisation de l'adoption dans la juridiction algérienne qui vient s'ajouter à la «kafala» (ou recueil légal des mineurs en droit musulman: une adoption sans filiation, Ndlr). Des enfants ont vu leur vie gâchée à cause de la mention «SNP» qui remplaçait leur nom de famille les laissant en marge de la société. Certains parents adoptifs ont «joué» de subterfuges en se mettant hors la loi pour offrir un nom à leurs enfants. Aujourd'hui, justice leur est rendue par une loi qui fera certainement polémique. Mais il faut aussi penser à tous ces enfants qui auront une vie comme celle de tous les autres...