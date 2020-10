Le ministre de l'Industrie pharmaceutique a présenté mercredi dernier, trois projets de décrets exécutifs relatifs aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux et d'enregistrement des produits pharmaceutiques ainsi qu'aux missions, composition, organisation et fonctionnement du Comité économique intersectoriel des médicaments. Ces trois projets, concernant l'industrie pharmaceutique, examinés lors de la réunion du gouvernement, tenue mercredi dernier, sous la présidence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, permettent de compléter les textes réglementaires régissant ce secteur, indique un communiqué des services du Premier ministère. Ces projets de textes visent à compléter l'ensemble des règles induites par les nouvelles missions et attributions assignées au ministère de l'Industrie pharmaceutique, à travers la promulgation d'une ordonnance de juillet 2018 relative à la santé. Les projets en question ont pour objectif de «mettre en place un cadre organisationnel cohérent permettant à l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp) d'exercer pleinement sa mission relative à l'enregistrement des médicamentes et à la fixation de leurs prix de vente, ainsi qu'aux modalités d'homologation des dispositifs médicaux».