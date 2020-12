L'Algérie a réalisé, cette année, plusieurs «acquis» dans la promotion de la démocratie participative, la consécration de l'Etat des institutions et le renforcement des capacités des organes de lutte contre la corruption, a indiqué, hier, à Alger, le président de l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc), Tarek Kour, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Selon ce dernier, l'amendement constitutionnel «a renforcé la place et les capacités des organes de lutte contre la corruption, notamment à travers la création de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption en tant qu'instance de contrôle à laquelle la Constitution a conféré la mission de contribuer au renforcement des capacités des acteurs de la société civile, engagés dans la lutte contre la corruption». Bonne initiative, du fait que les différents procès de cadres supérieurs de l'Etat, dont des ministres de souveraineté, ont montré l'absence totale sur le terrain, d'instruments et de mécanismes dédiés au contrôle et à la lutte contre la corruption. Cette absence sur le terrain a facilité les accointances entre la sphère au pouvoir et certains acteurs économiques si l'on prend en considération le nombre élevé de ministres, de hauts responsables, directeurs d'entreprises et d'hommes d'affaires défilant devant les juges directement impliqués dans de grandes affaires de corruption, de dilapidation de biens publics et violation de la législation en vigueur. En outre, les noms d'une dizaine d'anciens walis sont aussi cités. C'est dire l'ampleur de la gangrène. Et pourtant, ce ne sont pas les moyens qui font défaut. En théorie. Entre la Cour des comptes et ses cham-bres régionales, l'Inspection générale des finances (IGF) et ses démembrements locaux, l'Organe national de prévention et de lutte contre la corruption (Onplc), l'Office central de répression de la corruption (Ocrc), la Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf) et bien d'autres instruments, les mécanismes dédiés à la lutte contre la corruption, c'est à y perdre son latin, d'autant que «le rôle de la Cour en ce qui concerne la lutte contre la corruption, consiste seulement à s'assurer du bon emploi des fonds publics», assurait Abdelkader Benmaârouf, président de la Cour des comptes. Gageons qu'avec les amendements proposés dans la nouvelle Constitution fixant le mandat du président de la Cour à une seule fois renouvelable, libèrera les futurs présidents de toutes éventuelles pressions d'une quelconque institution de l'Etat, d'autant que l'article 199 du projet d'amendement de la Constitution stipule dans son alinéa 1 que «la Cour des comptes est une institution supérieure de contrôle du patrimoine et des fonds publics».

En somme, en dépit de la volonté affichée de lutter contre ce phénomène, plusieurs institutions censées veiller à la préservation des deniers publics ne détiennent pas suffisamment de prérogatives pour agir. En effet, il n'y a pas de honte à l'admettre, les différents scandales ont éclaté parce que les instruments de contrôle de l'utilisation des deniers publics et de lutte contre la corruption ne fonctionnaient pas en Algérie. Cette tendance est encouragée par le fait que la Cour des comptes ne dispose pas d'un pouvoir judiciaire. Ne dit-on pas que quand le niveau de l'éthique de la majorité progresse, les comportements non éthiques deviennent plus visibles et moins tolérés par les pairs.

S.R.