Quand le mouvement associatif épouse la politique, l'instance du caritatif perd toute l'objectivité liée à sa création et son sens est devenu un instrument purement «politique». Certaines associations sont des niches de corruption et d'opportunisme au service du plus puissant... Afin de mettre un terme à ces pratiques illégales et surtout immorales, une large purge sera opérée. Avant-hier, le conseiller auprès du président de la République chargé du Mouvement associatif et de la Communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdane, avait affirmé que «l'opportunisme dans le mouvement associatif devra disparaître progressivement afin d'ouvrir la voie aux associations activant au service de la société». Lors d'une rencontre de consultation tenue ce jeudi avec les représentants des associations, à savoir les membres, les présidents des associations et les comités de quartiers de la wilaya de Blida, le conseiller a précisé que grâce aux mécanismes juridiques et réglementaires qui seront établis à l'avenir, il sera procédé à l'éradication de l'opportunisme dans le secteur associatif. Selon le même responsable, la numérisation de l'action associative permettra d'évaluer son action et ce à travers la présentation des différentes activités des associations dans les différents domaines, notamment caritatif, sportif, culturel, mettant ainsi fin à l'opportunisme, de manière graduelle.

Nazih Berramdane a fait état de la prochaine création d'une plateforme numérique spécifique aux doléances des associations et des représentants de la société civile, en vue de les examiner et d'y répondre pour établir des passerelles entre l'administration et les associations, ajoutant que cette revendication était à la tête de leurs préoccupations, soulevées lors de cette rencontre. Concernant le travail accompli par le mouvement associatif à l'étranger, le responsable salue l'effort de la communauté nationale, qui oeuvre, selon lui à jeter un pont de communication avec la mère patrie et à contribuer au service du pays, faisant état d'un travail en cours pour créer une plateforme de communication entre ce mouvement associatif et les associations nationales, afin de bénéficier de leur expérience dans divers domaines. Le responsable s'est en outre félicité du rôle important joué par le mouvement associatif face à la pandémie du coronavirus, à travers la contribution à l'action de sensibilisation et l'acheminement des aides aux familles impactées par le confinement sanitaire, «ce qui dénote la grande importance que revêt ce mouvement dans l'édification de la patrie», indique-t-il. On note que cette rencontre qui a eu lieu avant-hier, à Blida, s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres organisées à travers toutes les wilayas du pays pour engager des consultations avec la société civile, afin de relever des suggestions et des recommandations. Ces rencontres permettront d'amorcer le dialogue et d'écouter les préoccupations des présidents d'associations et de comités de quartiers. Leurs revendications sont unanimes, ils réclament, pour la plupart, l'assainissement du domaine, des opportunistes et la levée des obstacles bureaucratiques auxquels ils sont confrontés quotidiennement, tels l'octroi d'accréditations et le problème de la numérisation du secteur.