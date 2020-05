C'est la fin d'une époque, celle du logement social! En effet, le directeur général du logement au ministère de l'Habitat l'annonce: l'abandon progressif des formules sociales et de l'Aadl. «Nous allons abandonner progressivement les formules budgétisantes, à l'instar du logement public locatif qui est financé à 100% par l'État ainsi que la formule du logement location-vente», a lancé Anis Bendaoud, lors de son passage, hier matin, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3. L'invité de la Rédaction soutient que l'Etat ne peut plus tenir la cadence avec ces formules budgétisantes. Il faut dire qu'elles ont également été l'objet de toutes sortes d'abus.

Ce n'est pas toujours ceux qui ont en le plus besoin qui en ont bénéficié. Mais les honnêtes citoyens vont-ils payer pour les erreurs de certains de leurs compatriotes, sans foi ni loi? Non, rassure le DG du logement. «Les couches défavorisées ne vont pas être abandonnées», a-t-il souligné. «Il y aura du ciblage au profit des citoyens défavorisés et la révision des textes fixant l'attribution de ce type de logements», a-t-il poursuivi. «Il y aura toujours un petit programme, mais ce n'est plus les grands programmes de construction de logements sociaux comme cela était le cas dans le passé», a-t-il expliqué en soutenant que l'Etat allait continuer à construire des logements. Ce sont seulement les logements construits à 100% par le Trésor public qui vont être abandonnés. «Les formules aidées vont être avantagées à l'exemple de la formule LPA, l'habitat rural et l'autoconstruction au niveau des lotissements, qui ont bien fonctionné», a-t-il répliqué.

Les deux formules qui vont être arrêtées se taillent la part du lion dans le nombre de logements construits en Algérie ces dernières années. Toutefois, quel sort sera réservé à ceux qui ont déjà souscrit à ces formules? L'intervenant assure qu'ils auront leurs logements dans les délais impartis. Cela même s'il avoue que le coronavirus a mis à l'arrêt les chantiers et leurs employés en congé forcé. «24 000 entreprises du bâtiment se sont retrouvées à l'arrêt», a-t-il rappelé non sans faire savoir que certains chantiers ne pourraient reprendre que l'année prochaine.

Malgré cela, il s'est montré optimiste sur la bonne réalisation des programmes en cours. «Pour accélérer le reprise, nous envisageons d'introduire le système des 3 fois 8, permettant aux chantiers de travailler en permanence pour rattraper les retards», a-t-il donné comme solutions avant de faire un petit tempo des programmes en cours. «Ils sont constitués d'un total de 974 000 logements, tous types confondus, dont 648 000 sont en cours de réalisation et 325 000 autres qui devraient démarrer incessamment», dénombre-t-il. «Les logements qui ne sont pas encore lancés sont constitués de 272 000 appartements inscrits dans le programme location-vente de l'Aadl, auxquels viennent s'ajouter 192 000 logements sociaux, 112 000 de type promotionnel, 50 000 destinés à l'habitat rural et 21 500 autres relevant du logement promotionnel public (LPP)», a-t-il ajouté avant de réitérér l'engagement des autorités de distribuer 450 000 logements cette année.

L'espoir est toujours permis?