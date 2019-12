L’Algérie nouvelle va écrire son histoire tout en se remémorant ces moments douloureux qui l’ont conduite à son indépendance. Une dialectique qui lui permet de poursuivre son chemin. Corriger les erreurs du passé. Une trajectoire qui tend vers la liberté et une démocratie réelle dictées par une revendication populaire solidement amarrée aux idéaux de Novembre et du serment fait aux martyrs, ceux qui ont fait don de leur vie pour que l’Algérie vive libre et digne.

La célébration, demain, du 69ème anniversaire des manifestations du 11 Décembre offre l’opportunité d’honorer leur mémoire, leur combat contre un colonialisme barbare et sauvage qu’ils ont affronté les mains nues. Evoquer le 11 Décembre 1960, c´est ouvrir à nouveau et sans cesse une douloureuse page d´Histoire écrite de larmes et de sang. Une leçon de dignité et de fierté pour accéder à une algérianité avec tout ce qu´accompagne un tel événement en dépoussiérage de l´Histoire. Une Histoire tronquée, falsifiée, escamotée, que des générations d´hommes et de femmes ont tenté de rétablir dans sa vérité, au sacrifice de leur vie. Les manifestations du 11 Décembre 1960 ont traduit les efforts convergents de la lutte armée, des Algériennes et des Algériens avides de liberté, une révolution qu´ils ont portée à bras-le-corps pour porter à la face du monde une colonisation injuste et ses relents sournois. Celui d´un apartheid embryonnaire qui cachait mal son nom. Flanquée de ces attributs, la colonisation française prenait des allures d´actions civilisatrices pour trouver sa raison d´être, sa raison d´exister et sa traduction réelle sur le terrain. Opprimer, acculturer, exproprier, humilier. Torturer, pour attester avoir le droit de vie ou de mort sur des femmes et des hommes, des filles et des garçons de 10 ans tout juste. Le 11 Décembre 1960 en témoigne. Ce jour-là au millier de manifestants en effervescence descendus de Diar El Mahçoul, à Alger, se sont joints spontanément des enfants. Ils avaient 10, 11, 12...ans. C´est une jeune fille qui est à la tête du cortège et qui exhibe l´emblème national. Un officier se précipite sur elle et le lui arrache des mains. Farid Maghraoui, qui s´est joint aux manifestants le reprend d´entre les mains du militaire français et s´envole avec l´étendard de la liberté, le portant triomphalement. Sa course est stoppée net par une rafale de mitraillette, il tournoie, tel un oiseau, enveloppé de l´emblème national, rendant son dernier souffle. Il n´avait que 10 ans. Les rues d´Alger avaient soif de sang, du sang de ses enfants. Ces damnés de la terre qui étaient devenus ivres de liberté et que ni les 130 années d´oppression ni les chars et encore moins les militaires armés jusqu´aux dents ne pouvaient arrêter. Face à cette armada qui n´impressionnait plus, un peuple aux mains nues offrant les poitrines de ses enfants aux balles assassines aux cris de «Vive l´Algérie», «L´Algérie algérienne» «Tahya El Djazaïr». Une des plus belles pages de l´histoire de l´Algérie, tragique et émouvante, venait de s’écrire. Les manifestations du 11 Décembre 1960 ont mis fin au mythe de l´Algérie française alors que l’Afrique noire se libérait, de son joug, dans leur foulée. Le Maghreb battait des ailes et c´est tout son corps qui s’est retrouvé à frémir. L´année 1956 a consacré l´indépendance du Maroc et de la Tunisie, alors qu´en Algérie, la guerre battait son plein et le futur Etat indépendant se dirigeait inexorablement vers son destin qui continue à s’écrire. L’Algérie s’apprête à célébrer un des événements phares de la guerre de Libération nationale juste à la veille du rendez-vous de l’élection présidentielle. Un télescopage qui doit la conduire à bon port.