Les villageois l’entretiennent régulièrement chaque année. Cette année d’ailleurs, une quête entre villageois ainsi que l’apport d’un investisseur local ont permis de l’aménager et de la retaper entièrement. Des travaux qui ne lui ont pas enlevé son caractère ancien. La fontaine du village Tifra date du XVIe siècle. Elle a été conçue par les premiers habitants dont les anciennes maisons témoignent encore d’une présence riche et mouvementée.

Le village Tifra, situé à quelques kilomètres de la ville côtière de Tigzirt, est vieux de plus de cinq siècles. Il fut habité pour la première fois au XVIe siècle. Une ancienne maison construite à cette époque témoigne toujours des temps qui passent. Mais ce qui retient l’attention des visiteurs, c’est plutôt la fontaine du village qui date de la même époque. Une fontaine encore en service avec une eau brillante qui représente un patrimoine à protéger.

Elle est située sur la partie du village qui s’appelle Azra. Le lieu est chargé de souvenirs des temps anciens. Aujourd’hui, pour les villageois, ce lieu représente un personnage incontournable qui vit à leurs côtés. Leur attachement à la fontaine est indéfectible car celle-ci porte toujours les souvenirs des ancêtres. Souvent, les gens de Tifra la nettoient et l’entretiennent. Malgré les siècles passés, la fontaine tient encore avec son ancienne ossature. Son eau est très bonne pour la consommation.

La fontaine du village Tifra est juste un exemple de son authenticité. Ce grand village qui a affronté les tourments de l’histoire de la région maritime fait partie de la confédération des Iflissen, connue pour l’art de conception des sabres. Le travail de ciseleur a été le métier favori des gens de la région avec leur art de manier les métaux comme l’argent par lequel ils fabriquaient des bijoux divers ainsi que des sabres.