Dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l'arbre et à l'occasion du lancement du programme national du reboisement confié au GGR, une campagne de plantation est organisée conjointement par la circonscription des forêts de Draâ El Mizan et la l'Ergr Djurdjura, en présence de l'encadrement et du personnel des deux structures. Parallèlement, plusieurs actions ont été organisées à travers plusieurs communes, par la direction des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou qui a tenu à marquer cette date par plusieurs initiatives fortement symboliques.

Ainsi, il a été procédé à la pose de la première pierre de la forêt récréative Lekhmis dans la commune de Yakouren dans une cérémonie à laquelle ont pris part les responsables, du secteur des forêts ainsi que le secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou. Pour la même occasion, l'association des chasseurs de la commune

de Aïn El Hammam, «Les Amis de la forêt, pour sa part, en collaboration avec les services des forêts de Larba Nath Irathen et les élèves de l'école du village Aït Sidi Ahmed ont procédé à plusieurs opérations de reboisement. La première a concerné la plantation de l'ex-décharge communale de Ain El Hammam alors que la deuxième plantation est au niveau de l'école primaire

Ait Sidi Ahmed.

À la même occasion, le responsable de l'association des chasseurs de la wilaya de Tizi Ouzou, Arezki Aïder, a tenu à féliciter l'ensemble de ceux qui ont participé à cette louable initiative et a appelé toutes les associations de chasse de la wilaya de Tizi Ouzou à prendre des initiatives semblables, afin de préserver notre environnement et inculquer aux jeunes générations l'importance de la l'arbre et de la forêt dans notre écosystème.

À noter à ce chapitre justement que la wilaya de Tizi Ouzou a inscrit la réalisation d'une douzaine de forêts récréatives à travers plusieurs communes. Un grand nombre d'entre elles n'a pas été lancé pour le moment alors que les projets programmés traînent encore à cause de nombreux problèmes. Pour l'exemple, il convient de rappeler que le projet de forêt récréative le plus avancé est celui de la forêt de Harouza près de la ville de Tizi Ouzou. Cette dernière devait être ouverte aux familles, l'été dernier, mais le sort en a voulu autrement. De nombreux incendies ont dévasté tout le couvert végétal et les équipements sur place. Les autorités ont ainsi dû retarder la réception à une date ultérieure.

À noter enfin que le projet de la forêt récréative, confié à un investisseur local, est un espace, qui représente le poumon de la ville des Genêts. Avant son ouvertture, il a reçu plusieurs équipements qui ont été installés, comme les sanitaires, les bâches à eau, l'électricité, ainsi que des travaux d'assainissement et l'ouverture de plusieurs pistes pour les randonnées. Hélas, encore une fois, ce projet, longtemps attendu, sera encore reporté. À rappeler par ailleurs, que l'investisseur, comme la Conservation des forêts, n'ont pas mesuré le risque des incendies à sa juste valeur, car la forêt n'a pas été bien préparée pour les opérations d'extinction par manque de prévisions.