De nos jours, la communication s'impose dans tous les secteurs de la vie sociale, particulièrement dans le domaine des politiques publiques et des actions publiques en matière de santé, de sécurité, d'environnement de culture et d'aménagement du territoire. La communication devrait être la préoccupation de tous les acteurs publics car il y a nécessité de communiquer sur ces actions. En plus de son sens médiatique, la communication doit être le guide de l'action publique, au service de l'intérêt général et qui consiste à informer, faire connaître et comprendre, valoriser, aider à changer les comportements, mettre en relation, écouter [...] avec une batterie d'outils, de supports ou de vecteurs. Et à l'heure du numérique, les technologies digitales revêtent une dimension vitale. En effet, en période de crise, face à une catastrophe naturelle ou à une pandémie, la connectivité numérique est le fil qui permet aux populations, aux pouvoirs publics et aux entreprises de rester reliés, soulignent les spécialistes. Or en Algérie, la majorité des institutions et organismes étatiques est loin de faire du numérique sa priorité dans le secteur de la communication en dépit du fait qu'elle est dotée de portails officiels. Aussi, c'est malheureux de le dire, mais c'est la triste réalité, la communication institutionnelle en Algérie est une vraie catastrophe! Il suffit de parcourir les sites des différents ministères pour s'en rendre compte. Les sites ne sont pas à jour pour la plupart, les contacts quasi inexistants ou ne répondent jamais, les informations erronées...Les services et les dossiers importants ne son pas également accessibles. Quant aux portails des ambassades et des postes consulaires algériens se trouvant à travers le monde, la plupart sont en version francophone. Une visite de ces sites permet de constater, malheureusement, que le contenu proposé est loin de répondre aux préoccupations des citoyens. À titre d'exemple, à l'exception de certains ministères, la majorité des sites est en déphasage alors qu'elle devrait être actualisée au fur et à mesure. Or le plus souvent, l'usager tombe sur le message «le site n'est pas accessible pour le moment» ou bien «le site est en construction». Dans d'autres cas, les sites sont bloqués au mois précédent. À titre d'exemple, la rubrique «Actualité» du ministère de la Microentreprise, des Star-up et de l'Economie de la connaissance est bloquée au mois de mars passé sous le titre «2e édition de l'Algeria start-up challenge 2020». Tandis que d'autres ministères ne sont même pas dotés de site Web, à l'instar du ministère des Mines. Et dire que «dans la vraie vie, un ministère est ouvert de 8h à 17h. Sur Internet, il est accessible H24, sans jour de visite particulier», soulignait Ali Kahlane, consultant en transformation et maturation numérique, vice-président de Care. Or dans la réalité, en dépit des efforts déployés pour le développement de l'outil Internet et les stratégies mises en oeuvre en ce sens, les sites Web et les portails officiels demeurent pour la plupart, hors service et loin de renseigner suffisamment l'internaute.

De ce fait, la mise en place d'une stratégie nationale de communication institutionnelle est plus que nécessaire, du fait que de nombreux étudiants, chercheurs, enseignants, experts, simples citoyens, éprouvent d'énormes difficultés à disposer d'une information fiable et actualisée.

S.R.