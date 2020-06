A peine un nouveau SG nommé à sa tête et voilà que le RND retrouve son ardeur à répliquer rapidement aux «attaques médiatiques tendancieuses, menées par des chaînes proches de la source de décision officielle, contre l'Algérie «dans le seul but de porter atteinte à l'image du pays et à sa stabilité», comme le précise le parti dans un communiqué rendu public, hier. Dénonçant ces pratiques «abjectes» et la campagne «haineuse et violente contre l'Algérie et ses Institutions ainsi que son armée, sous couvert de la liberté de la presse», le RND appelle l'Etat français à «prendre ses responsabilités vis-à-vis de toute réaction légitime qui porterait atteinte à ses intérêts économiques et commerciaux en Algérie». Pour le Rassemblement démocratique national, la diffusion, mardi dernier, par des chaînes de télévision publiques françaises de documentaires «portant préjudice» à l'image du Hirak, est une «grave dérive» dans la pratique journalistique et émane de la «profonde rancune» qu'entretiennent «ceux qui sont derrière cette chaîne». Face à cette situation «insolite et inhabituelle» dans les relations diplomatiques, le RND se pose plusieurs questions, notamment si la France officielle est devenue otage de ces lobbys ou s'agit-il plutôt d'une réédition de ses positions du «qui-tue-qui?» des années 90? La France est appelée aujourd'hui plus que jamais, affirme le RND, à choisir entre le respect de l'Algérie, son indépendance et sa souveraineté et sauvegarder, par là ses intérêts en Algérie, ou de rester otage de ces lobbys qui cherchent à nuire au pays. «La France ne peut pas prendre le bâton par le milieu» a conclu le parti, appelant toutes les forces vives du pays à faire face à ces tentatives d'ingérences étrangères...