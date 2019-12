Le président égyptien Abdelfattah al Sissi

Premier à avoir réagi, le président égyptien Abdelfatah Al Sissi a «félicité le peuple et l’État algériens pour le succès de l’élection présidentielle».

Il a également félicité «Abdelmadjid Tebboune pour la confiance placée en lui par le peuple algérien».

Le président français Emmanuel Macron

«J’ai pris note de l’annonce officielle que Monsieur Tebboune a remporté l’élection présidentielle algérienne dès le premier tour», a déclaré M. Macron lors d’une conférence de presse à l’issue d’un Conseil européen à Bruxelles.

«Je souhaite simplement que ces aspirations exprimées par le peuple algérien trouvent une réponse dans le dialogue qui doit s’ouvrir entre les autorités et la population», a, encore, souligné le président français ajoutant «il appartient aux Algériens d’en trouver les voies et moyens dans le cadre d’un véritable dialogue démocratique et je leur dis, avec respect et amitié, que dans ce moment crucial de leur histoire, la France se tient à leurs côtés».

Cheikh ben Zayed, Emir des Emirats arabes

Cheikh Khalifa ben Zayed Al Nahyane, l’Emir des Emirats arabes a envoyé aujourd’hui un message de félicitations au vainqueur de l’élection présidentielle du 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune. Selon l’agence presse des Emirats, Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, le Premier ministre et émir de Dubai ainsi que Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, le prince héritier, chef adjoint des forces armées ont également envoyé des messages de félicitations au nouveau président de la République.

l Le roi de la Jordanie, Abdellah El Thani

Le roi de la Jordanie, Abdellah El Thani a transmis, hier, ses félicitations au nouveau président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Dans son message, le roi a insisté sur les relations solides d’entente entre l’Algérie et la Jordanie et les deux peuples frères, appelant aux renforcements de la coopération dans tous les domaines dans l’intérêt commun des deux peuples. Le roi a, enfin, souhaité au peuple algérien d’atteindre l’ensemble de ses objectifs.

L’Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani

Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, l’Emir du Qatar a félicité, hier, l’Algérie et son peuple pour l’élection d’un nouveau président de la République.

Il a souhaité au nouveau locataire d’El Mouradia du succès et grande réussite et développement au peuple frère algérien. Le prince héritier cheikh Abdallah ben Hamad ben Khalifa Al Thani, a également adressé un message de félicitations au nouveau président de la République.

L’Emir du Koweït Cheikh Sabah Ahmed El Sabah

Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, Emir de l’Etat du Koweït, a félicité, hier, le président Abdelmadjid Tebboune, fraîchement élu à la tête de l’Algérie après l’annonce des résultats de la présidentielle du jeudi dernier. L’Emir koeïtien n’a pas manqué de rappeler les relations soutenues et étroites entre les deux pays tout en souhaitant à l’Algérie, pays frère, plus de développement et de succès. Le prince héritier ainsi que le Premier ministre ont également envoyé des messages de félicitations au nouveau président algérien.