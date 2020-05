Lors d’un point presse tenu le jeudi 28 mai, la porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, Agnès Von der Mühll, a réagi à la décision des autorités algériennes de rappeler leur ambassadeur en France pour consultations, suite à la diffusion par France 5 et LCP de deux documentaires sur le Hirak en Algérie. Concernant les deux reportages, Mme Mühl a rappelé que «l’ensemble des médias jouit d’une complète indépendance qui est protégée par la loi en France». Par ailleurs, la porte-parole du Quai d’Orsay a souligné que «dans le cadre des relations profondes et anciennes qui existent entre nos deux pays, et auxquelles nous attachons la plus grande importance, la France respecte pleinement la souveraineté de l’Algérie». «Nous entendons, sur cette base, continuer à travailler à l’approfondissement de la relation bilatérale», a-t-elle conclu.