Agissant dans le cadre de l'application du confinement partiel, deux nouvelles affaires importantes ont été traitées ce mois-ci par la Gendarmerie nationale de Béjaïa. La première affaire est en relation avec la vente et la commercialisation de boissons alcoolisées. Les faits remontent au début du mois de mai, lorsque les éléments de la division territoriale de la Gendarmerie nationale d'El Kseur étaient en patrouille sur la Route nationale n°12, entre la localité d'Adekar et la ville d'El Kseur. Un contrôle routinier d'une camionnette Mercedes, leur a permis après vérification des documents administratifs et techniques du véhicule, de mettre la main sur une importante quantité de boissons alcoolisées. Le véhicule, conduit par B. P., 31 ans, originaire de Béjaïa, transportait 4 800 bouteilles de bière de 50 cl, d'une valeur de 96 millions de centimes. Après avoir pris attache avec le procureur de la République près le tribunal d'Amizour, il a été décidé de saisir la marchandise et l'ouverture d'une enquête sur ce trafic, pour en connaître les tenants et les aboutissants. Le dossier sera complété et remis aux autorités judiciaires compétentes.

Au cours du mêmae mois, une autre patrouille de la Gendarmerie nationale a pris en flagrant délit deux individus en train de défricher des parcelles de terrain. Cela s'est passé exactement au niveau de la municipalité de Tala Hamza. Un engin en pleine action a attiré l'attention des gendarmes, qui décident de s'enquérir de la nature de l'activité des personnes qui creusaient et aplanissaient une parcelle de terrain au moyen d'un bulldozer de type JCB 3CX - 4T. Au village de Taghazout, un bulldozer de type JCB 3CX4 entreprenait aussi de déblayer un terrain. Les gendarmes vérifient les documents, dont la licence qui leur permet de pratiquer cette activité, les deux personnes impliquées M. A, 72 ans et M. N; 34 ans et originaires de Béjaïa n'en possédaient pas. Sur ce, le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa est informé et ordonne l'application des mesures légales. Les bulldozers ont été saisis et mis en fourrière communale. La brigade de la Gendarmerie nationale de Béjaïa a également ouvert une enquête sur cette affaire. Le dossier sera complété et remis aux autorités judiciaires compétentes.

Il y a quelques jours, les services de la Gendarmerie nationale ont réussi à élucider deux affaires liées au trafic de drogue et à la commercialisation de produits impropres à la consommation. A.R. et KH. S. sont les deux individus qui ont payé les frais de leurs actions durant cette semaine. L'un vendait de la drogue, en compagnie de deux de ses acolytes et l'autre acheminait du poulet de chair impropre à la consommation. Après la fouille du véhicule et de ses occupants, les brigadiers mettent la main sur trois plaquettes de kif traité de 286 g, une somme de 15 000 DA provenant des ventes et trois armes blanches. Présentés devant le parquet d'Akbou, les mis en cause comparaîtront prochainement devant le tribunal.

Sur la Route nationale 9 reliant la wilaya de Béjaïa à Sétif. Kh. S. acheminait à bord de son camion, 710 kg de poulet de chair de la ville de Tichy vers Béjaïa, avant d'être intercepté dans un contrôle routinier (un barrage) de la Gendarmerie nationale.

à la vérification de la marchandise transportée, les gendarmes procèdent aux contrôles nécessaires. S'agissant de marchandise destinée à la consommation, ils effectuent des vérifications sanitaires via le service d'hygiène de la commune de Tichy et un vétérinaire de la commission d'hygiène de la wilaya, qui concluent à l'impropreté (à la consommation) de la marchandise, laquelle sera immédiatement détruite. Le mis en cause a été présenté devant la justice.