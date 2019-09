Parce que la rentrée sociale est pour le secteur de l’éducation, une fête avec les retrouvailles et le début d’une année scolaire fructueuse et, pour participer activement à cette occasion la Gendarmerie nationale lance à partir d’aujourd’hui une campagne nationale de sensibilisation contre les drames routiers. Le commandement de l’institution républicaine à Bouira a choisi de concrétiser cette opération de lutte contre les accidents à partir de la commune de Aïn Türk, daïra de Bouira. Ainsi, en plus du barrage fixe de l’entrée sud du chef-lieu de la wilaya, le groupement de Bouira a retenu un barrage fixe à l’entrée de l’école Hadjar Belkacem dans ladite commune citée ci-dessus. En plus du contrôle des véhicules, les gendarmes distribuent des dépliants appelant au respect du Code de la route et au respect des signalisations. La même opération sera renouvelée le 9 septembre prochain au niveau de la localité de Sour el Ghozlane avec pour mission les mêmes objectifs. Le 17 septembre prochain, l’action touchera la région d’El Hachimia et plus précisément le CEM Merad Amar où sera dressé un barrage filtrant. Pour le commandement, l’opération de lutte contre les accidents reste une mission permanente qui dure toute l’année. En effet, quotidiennement, le Darak El Watani dresse des points de contrôle sur l’ensemble des axes routiers que compte la wilaya en plus d’opérations conjoncturelles en pareille occasion.