Le renforcement de la présence sur le terrain des éléments de la gendarmerie avec les nouveaux escadrons de sécurité routière, la multiplication des patrouilles, l’exploitation des caméras de surveillance des stations de service et le numéro vert ont contribué largement à la baisse de la criminalité et de la délinquance dans la région de Béjaïa. C’est ce qui ressort de la conférence de presse animée par le groupement de la GN national. Chiffres à l’appui, le lieutenant-colonel Réda Ababsia du commandement de la GN de Béjaïa a démontré dans le détail cette évolution positive notée pour 2019 en comparaison avec l’année 2018. Les homicides volontaires avec ou sans préméditation, les agressions à l’arme blanche, la contrebande, le trafic de drogue, les vols... ont diminué globalement de 18%, comparativement à l’année 2018, relève-t-on dans le bilan portant sur la chapitre des activités par la police judiciaire du même corps. Une baisse de moitié pour les vols, soit (45,57%) par rapport à 2018, le trafic de faux billets a connu un recul de 8,5%. Mais le trafic de boissons alcoolisées et des atteintes à l’environnement ont connu une hausse de 18%. Dans ce sillage, les éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 192 632 bouteilles d’alcool de différentes marques et arrêté 17 personnes, qui se sont rendus coupables dans la commercialisation illégale de ces produits. La saisie de 177, 39 quintaux de produits de tabacs et 1 224 cartouches de cigarettes est l’autre butin annuel de la GN. Quant aux stupéfiants, 37 affaires ont été traitées impliquant 52 personnes, dont 20 incarcérées et 32 libérées ou sous contrôle judiciaire. Le butin de la saisie s’élève à 74 kg de kif traité, 2389 comprimés de psychotropes et 524 plants de cannabis. Le numéro vert (10-55) de la gendarmerie a été actionnée plus de 1 092 fois. Des appels téléphoniques, qui ont largement contribué à l’amélioration de la situation sécuritaire illustrant le degré de la citoyenneté des habitants de la région. Au chapitre du terrorisme routier, le bilan fait état de 65 personnes tuées et 410 autres blessées dans 189 accidents qui se sont produits sur les différentes routes de la wilaya, au cours de l’année 2019. Une baisse de 35% comparativement à l’année 2018, où plus de 250 accidents ont été enregistrés, a indiqué le conférencier, qui a rappelé les 527 campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière initiées en 2019.