La genette appelée également en kabyle, «Chbirdu» est de retour après une disparition qui a duré près de trois décennies. Le petit animal a été aperçu par des habitants de la région de Mizrana dans le nord de la wilaya de Tizi Ouzou. Petit mammifère, la genette vit près des maisons, mais dans la discrétion la plus totale. Selon certains habitants qui s'en souviennent, l'animal possède une longue queue avec une petite tête dominée par un long museau. La genette est connue pour son avidité de la viande blanche.

Pour d'aucuns, cette réapparition est favorisée par le long confinement des humains. L'apparition de la pandémie de Covid-19 a fait reculer la présence humaine permettant ainsi à des animaux aimant la discrétion de revenir et reprendre leur existence habituelle. Certains jeunes habitants de la région ont exprimé leur joie de revoir ce petit animal revenir comme signe de bonne santé de la nature sauvage. C'est aussi, considèrent-ils, un équilibre pour les écosystèmes. Le retour de «chbirdu» pourrait également être un prélude à la réapparition d'autres espèces animales aujourd'hui disparues.

En fait, cette découverte des habitants de la région de Mizrana vient d'être également confirmée par les scientifiques. La prestigieuse revue américaine Americaine Time Magazine fait état de la réapparition de cet animal citant la région de l'Oranie et deux autres animaux, le guépard saharien et l'hyène rayée dans la région de Tipasa. En tout, ce sont trois animaux qui ont redonné signe de vie sur le territoire algérien en l'espace de l'année 2020 marquée par le long confinement des humains. Par ailleurs, il faut noter que pour le moment, les scientifiques ne donnent pas de bonnes nouvelles sur d'autres espèces d'oiseaux en voie de disparition. Connue sous le nom de la sittelle de Kabylie, ce petit oiseau ne donne plus signe de sa présence. Endémique à la Kabylie, la sittelle se trouve, chaque été encerclée par les feux, dans l'indifférence totale. L'oiseau disparaît petit à petit en l'absence d'études, à l'exception de celles effectuées par celui qui l'a découverte en 1975, l'ornithologue belge, Jean-Paul Ledant.Hélas, devant sa situation urgente, aucun organisme ne s'est manifesté pour lancer l'alarme bien que toutes les conditions soient réunies pour son extinction dans si peu de temps. La sittelle de Kabylie est, à elle seule, un patrimoine. La seule protection dont elle dispose est naturelle qui est sans conteste le caractère inaccessible des monts de Kabylie qui dépassent les 1000 m. La sittelle qui est le seul oiseau endémique d'Algérie est aujourd'hui menacé de toutes parts par les incendies engendrés surtout par l'activité humaine.