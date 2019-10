Avec la clôture, hier, du dépôt des candidatures à l’élection présidentielle qui doit se dérouler le 12 décembre prochain, les postulants ayant réussi à dépasser le premier écueil sont désormais connus. Azzedine Mihoubi, Abdelmadjid Tebboune, Abdelkader Bengrina ou encore Ali Benflis et Abdelaziz Belaïd et d’autres ont fait le déplacement au siège de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Ils devront désormais attendre les 10 jours francs prévus par la loi, qui les séparent du verdict de l’Autorité. Cette dernière a donc jusqu’au 7 novembre prochain pour se prononcer sur la validation des dossiers de candidatures et annoncer les noms de ceux qui mèneront campagne pour la prochaine présidentielle. Elle devra se pencher sur chaque dossier et vérifier s’il remplit les 18 conditions prévues par la loi relative au régime électoral dont, notamment les 50 000 formulaires de souscription des signatures individuelles légalisées par un officier public. Ces signatures qui doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas avec un nombre minimal de 1200 signatures pour chacune des wilayas, seront passées au peigne fin. Et c’est pas moins de 200 experts en droit relevant de la commission juridique de l’Anie qui devront se charger de cette opération. Et ce n’est pas rien ! Car, des plaintes faisant état de «l’achat» des signatures par certains postulants ont déjà été déposées au niveau de l’Autorité. Mais pas seulement. La semaine dernière, quatre fonctionnaires de l’annexe administrative communale de la cité Draïa-Ahmed dans la wilaya de Souk Ahras ont été placés sous mandat de dépôt et un cinquième sous contrôle judiciaire pour «falsification de formulaires de souscription de signatures pour un des postulants à la prochaine présidentielle». Il s’agit là des cas identifiés, combien ne le sont-ils pas ? Reste à espérer que les experts de l’Anie arrivent à débusquer les fausses signatures parmi les centaines de milliers qu’ils auront à contrôler. Ces derniers passeront de longues journées à scruter du papier au moment où les candidats, eux, trouveront sûrement le temps interminable. Dans l’attente du sésame, submergés par l’incertitude et l’angoisse, les postulants vivront sur les nerfs. Dans la société, l’événement sera différemment vécu. Les citoyens qui continuent leur mouvement de protestation pacifique ne semblent pas porter un grand intérêt au défilé des postulants de la prochaine échéance électorale. Surtout avec le retour de la protestation sociale qui se fait de plus en plus important. Dès aujourd’hui, ce sont les magistrats qui ont décidé de geler la totalité des tribunaux pour protester contre le mouvement adopté, jeudi dernier, par le Conseil de la magistrature. Une grève générale est annoncée par la Confédération des syndicats algériens (CSA) pour ce mardi et une grande marche est prévue le 1er Novembre. Cela sans oublier le retour à la contestation dans l’éducation, juste après les vacances de l’automne. Difficile donc de capter l’attention du citoyen dans une atmosphère qui bouillonne et la tâche des candidats à la présidentielle, une fois leur dossier validé, sera d’ailleurs des plus difficiles.