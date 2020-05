Le processus du déconfinement, que devraient connaître certains secteurs, comme la santé et l'éducation nationale, concerne également les transports publics qui, jusque-là, demeurent la grande inconnue dans ce processus. Après l'école, c'est même l'un des sujets les plus ardus du dossier de déconfinement. Comment gérer en effet, les flux des voyageurs au niveau des gares, des aérogares et des stations de métro sans courir le risque d'une grande contamination? La problématique reste posée pour le gouvernement, à moins d'opter pour des filtrages par les forces de l'ordre pour limiter le nombre de personnes dans les stations et les gares. Faut-il redéfinir la cartes de transport au niveau des grandes agglomérations? Ensuite limiter les déplacements aux personnes qui doivent se rendre à leurs lieux de travail. Pour cela, il sera utile de prévoir des attestations de circulation délivrées par les employeurs. Par ailleurs s'il y a bien un lieu où le port du masque doit être une obligation assortie d'une amende pour le contrevenant, c'est bien dans le secteur des transports publics. Cependant, on relève qu'aucun débat n'a été entamé malgré l'importance vitale du secteur des transports. Disons-le tout de suite, si on ne s'ingénie pas à trouver le meilleur moyen de faire respecter les règles de distanciation sociale, un nouveau cauchemar sanitaire attend le pays au tournant. L'équation n'est pas simple pour le gouvernement et les opérateurs pressés de reprendre leur activité. S'exprimant en marge d'une visite de travail effectuée, hier, à l'aéroport international d'Alger, le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali a été évasif sur la question. Il s'est contenté de souligner que la prochaine reprise de l'activité de l'aéroport international d'Alger reste liée à l'amélioration de la situation sanitaire, notamment au niveau mondial.