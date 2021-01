Les dégâts de cette double crise sanitaire et économique ont forcé beaucoup de commerçants à la reconversion. Certains ont changé d'activité alors que d'autres se sont mis en mode 2.0. Nacéra, couturière et ayant une boutique de vêtements de mariage pour femmes, en est le parfait exemple. Avec l'interdiction des fêtes, son activité est «morte». «J'ai alors décidé de mettre de côté les vêtements pour faire des draps et des couettes. Ce n'est pas aussi rentable que mon activité principale, mais cela me permet de bien vivre», raconte-t-elle très fièrement. Sofiane, lui, était vendeur de téléphones portables. N'ayant plus de quoi payer son loyer, un ami lui a conseillé de se mettre à la vente en ligne. Chose qui lui réussit très bien. «J'ai peut -être moins d'entrées d'argent mais j'ai aussi beaucoup moins de dépenses. Je m'en sort très très bien», assure ce quadragénaire qui semble satisfait de sa reconversion. Ce qui semble être donc une solution qui s'offre pour les «grands brûlés» du coronavirus...