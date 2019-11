Le bras de fer opposant le Syndicat national des magistrats au ministre de la Justice, se corse davantage. Leur grève est déjà à son neuvième jour et les magistrats ne semblent pas près de baisser les bras. Aux dernières nouvelles le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a introduit un référé d’heure à heure devant le tribunal administratif de Tipasa pour demander à déclarer la grève illégale.

Des vidéos diffusées, hier, sur les réseaux sociaux montrent des renforts de gendarmes antiémeute au sein même de l’enceinte de la cour d’Oran. «Les magistrats venus entraver l’installation de magistrats mutés et s’opposer à l’ouverture de la session criminelle ont été empêchés par les forces de l’ordre…». En attendant, la réaction du syndicat, plusieurs magistrats se disent «choqués de l’attitude de la tutelle».

Durant les derniers jours, plusieurs exemples où la chancellerie recourt à la force publique pour pouvoir procéder à l’installation des magistrats dans leurs nouvelles fonctions, sont signalés. De même, dans ce qui s’apparente à des pressions, les présidents de certaines cours convoquent des magistrats non touchés par le mouvement opéré par la tutelle en vue de répondre à un questionnaire sur les motifs de leur arrêt de travail.

Jusqu’ici, aucune évolution positive n’est esquissée, même si les deux parties se déclarent ouvertes au dialogue. En plus du communiqué de mise en garde contre toute atteinte à un juge quelle que soit sa situation par rapport au mouvement, le syndicat a émis une autre note d’emploi relative au service minimum comportant 10 points. En effet, pour éviter des cas d’incarcération arbitraire, le Syndicat national des magistrats a appelé les juges à prononcer tous les jugements relatifs aux personnes placées en garde à vue. Secundo, à statuer sur les suites à donner à la garde à vue s’agissant d’une procédure de comparution immédiate ou d’une comparution devant le juge d’instruction, si le dossier fait l’objet de poursuites judiciaires.

Troisièmement, ils sont appelés à trancher l’ensemble des demandes de mise en liberté provisoire et les requêtes d’assignation en référé d’heure à heure. Ils doivent aussi statuer sur les demandes relatives à la prolongation de la garde à vue, sur les demandes d’interdiction de sortie du territoire national(Istn), sur les demandes de mandat de perquisition. Ils sont censés délivrer les permis d’inhumer, des permis de visite des détenus et assurer la permanence au niveau des juridictions.

Le syndicat a réitéré en cette occasion que «son débrayage entre dans le cadre de la consécration de l’indépendance de la Justice et l’instauration d’un Etat de droit». Le syndicat se déclare ouvert à «un dialogue sérieux qui tend à trouver des solutions qui satisfassent toutes les parties en conflit». Dans ce contexte, le directeur général des affaires judiciaires et juridiques, Abdelhafid Djerir, a qualifié la grève des magistrats de «rébellion et de désobéissance», ajoutant ne pas comprendre que des juges «garants du respect des lois de la République agissent de la sorte». Il a annoncé toutefois, que «les portes du dialogue restent ouvertes». Il a réitéré que «la chancellerie est prête à examiner tous les recours formulés par les magistrats s’estimant lésés». Il a reconnu «la légitimité et la justesse des revendications socioprofessionnelles des magistrats». Il a en outre déclaré comprendre «la détresse induite par le mouvement sur les magistrats». Il a estimé que «des solutions seront trouvées de commun accord entre les magistrats et le ministère de la Justice». Il a précisé qu’autant les aspects salariaux, les conditions de travail que les questions qui fâchent avaient été mises en exergue lors des discussions entre le syndicat et la tutelle.