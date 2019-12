Les tensions entre les enseignants du primaire et le ministère de l’Education nationale sont en passe de s’apaiser, sans toutefois marquer la fin de la protestation du corps enseignant.

Dans un premier temps et afin d’éviter le pourrissement, de nombreux enseignants ont décidé de reprendre les cours pour les compositions du premier trimestre après trois jours de boycott.

La Coordination nationale des enseignants du primaire avait émis un communiqué à ce propos, pour appeler les enseignants grévistes à geler de façon «provisoire» leur contestation. Tout en mettant en relief l’actualité peu ordinaire qui rythme le pays en ce moment, les représentants des enseignants signalent, dans le même document, que certaines parties «tentent de récupérer le mouvement de protestation» à des fins mystérieuses. Chose, disent-ils, qu’ils «ne peuvent accepter». Tout en demandant aux grévistes de rester déterminés et de se mobiliser jusqu’au bout, la Coordination relève la nécessité de soumettre quelques propositions dans le but de ne pas atteindre le point de non-retour. Le communiqué cite entre autres le gel de la grève provisoirement en procédant par étapes, et ce, jusqu’à la prochaine réunion des représentants de la Coordination nationale des enseignants, laquelle se déroulera pendant les prochaines vacances d’hiver. Celle-ci invite encore à mettre fin au boycott des examens du premier trimestre. D’un autre côté, le communiqué indique que la contestation reprendra de plus belle après les vacances, en maintenant la pression sur la tutelle, et ce, à travers la tenue du sit-in de protestation devant l’annexe du ministère de l’Education natioanle une fois par semaine. Il est ajouté que le débrayage cyclique intervenant chaque lundi reste à l’ordre du jour.

On peut ainsi comprendre que la tutelle n’est pas encore sortie de l’auberge et que les contestataires ne sont pas près de plier. Il y a lieu de signaler par ailleurs, que la décision de geler la grève n’a pas été approuvée à l’unanimité. En effet, d’aucuns estiment que tant que la tutelle n’a pas l’intention de prendre en charge les revendications soulevées par la coordination, la protestation doit continuer, tandis que pour une autre partie, si les responsables du ministère de l’Education nationale reconnaissent cette plate-forme de doléances, cela constitue «déjà un acquis», d’autant plus que trop de temps a été perdu et qu’il faut rattraper tout ça, soutiennent-ils, ajoutant que les compositions doivent être reprogrammées très vite, notamment pour les élèves de 5e.