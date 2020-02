C’est le branle-bas de combat. Une réunion de la commission du classement des établissements hôteliers se tiendra la semaine prochaine. Les présents devront statuer sur le sort réservé à

58 hôtels en les classant, tout comme l’on procédera à la remise de licences d’exploitation et d’agréments. Cette rencontre intervient dans le cadre du déclassement ou de la promotion des établissements hôteliers.

La guerre des étoiles est déclarée dans la wilaya, où le tourisme constitue l’un des points forts pouvant la faire sortir de son marasme. Pourquoi pas, tant ce département recèle d’importants atouts touristiquess? Tous les chemins mènent à Oran, on mettra le paquet en invetissant encore plus, notamment dans le secteur du tourisme et les infrastructures hôtelières. Le directeur local du tourisme et de l’artisanat, Abbès Karim Benamar, indique dans ce sens que la wilaya d’Oran sera fin prête le jour J en réceptionnant, en 2021, quelque 90 nouveaux établissements hôteliers. Ces projets viendront en appui à ceux existants, dans le cadre des préparatifs de la ville pour les Jeux méditerranéens. Totalisant 12572 lits, ces établissements hôteliers de différentes catégories devraient permettre la création de 4029 emplois directs, dont 12 d’une capacité globale de 2000 lits, qui devraient être réceptionnés au courant du premier semestre de cette année, permettant la création de 400 emplois directs. Selon la même source, ces projets s’inscrivent dans le cadre d’un programme d’investissement qui comprend 100 projets totalisant 16 676 lits et contribuant à la création de 6 454 emplois. «Tous ces établissements hôteliers ont une cadence d’avancement variant entre 3 et 98% et à divers degrés de classement», a ajouté Abbès Karim Benamar, soulignant que «ces investissements viennent s’ajouter au parc hôtelier que possède la capitale de l’Ouest de l’Algérie estimé à 178 établissements hôteliers». Concernant la cessation d’activité d’établissements hôteliers d’Oran, le directeur du tourisme et de l’artisanat a cité neuf projets d’une capacité de 666 lits, expliquant que les raisons de l’arrêt sont le décès du propriétaire du projet ou un problème de financement. La vocation touristique de la wilaya d’Oran ne fait que s’affirmer ces dernières années, avec un important volume d’investissements et des plans d’aménagement de ses neuf zones d’extension touristique. Il y a encore quelques années, la wilaya d’Oran jouissait d’un double statut, ceux de pôle industriel et pétrochimique, avec la zone industrielle d’Arzew en particulier et de pôle touristique. La tendance actuelle est d’accorder une importance particulière au secteur du tourisme, créateur de richesse et d’emplois, appelé à contribuer à la croissance de la région. Le parc hôtelier actuel, composé de 161 établissements -toutes catégories confondues, offre une capacité d’accueil de 14937 lits et assure quelque 3304 emplois directs. à ces infrastructures, déjà opérationnelles s’ajoutent 101 projets d’hôtels en cours de construction devant assurer une capacité supplémentaire de 13665 lits et générer plus de 3440 nouveaux postes d’emploi direct. Ces établissements hôteliers seront localisés, pour la plupart d’entre eux, dans la commune d’Oran, pour le tourisme d’affaires et historique, et celle de Aïn El Türck, réputée pour le tourisme balnéaire. Les plages d’Oran connaissent un engouement certain de la part des estivants. Les statistiques de la Protection civile indiquent que les plages oranaises ont drainé, l’été passé, quelque 26 millions d’estivants, un chiffre qui en dit long sur l’attractivité de la région. Localement, l’on risque le tout pour le tout dans le cadre des préparatifs des JM-2021. «Oran sera prête, en matière d’infrastructures hôtelières, pour accueillir les Jeux méditerranéens de 2021», assure-t-on au niveau de la direction du tourisme, ajoutant que «l’Etat a mis en place un cadre favorable pour encourager des investissements touristiques». «Des conventions ont été signées entre le ministère du Tourisme, et des banques, pour faciliter l’octroi de crédits. De plus, les projets touristiques bénéficient de taux d’intérêt très intéressants», a-t-on ajouté.