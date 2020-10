C'est suite a des affrontements à l'arme blanche, entre deux gangs, que la Gendarmerie nationale est intervenue. Alertée par la population, sur son numéro vert, les éléments de la Gendarmerie nationale se sont aussitôt déplacés sur les lieux. D'une efficacité céleste, plusieurs membres, au moins cinq, de deux gangs ont été arrêtés en un temps record. En leur possession, les gendarmes découvrent des armes blanches, en plus d'un fusil de chasse.

Plus tard, selon les mêmes services, annonce le même communiqué, huit autres seront arrêtés également avec des armes blanches, dont des épées. Les 13 mis en cause ont été traduits devant la justice.

Dans son communiqué, la Gendarmerie nationale insiste et invite les citoyens à utiliser le numéro vert, 1055, pour tout mouvement suspect. Décidés à ramener la paix dans les quartiers, ces mêmes services, connus pour leur dévouement, ont lancé une véritable chasse aux criminels depuis l'amendement de la nouvelle loi. Celle-ci stipule «Est puni d'un emprisonnement de 10 ans à 20 ans et d'une amende de

1 000 000 DA à 2 000 000 DA, quiconque dirige une bande de quartier ou y exerce un commandement quelconque», selon le texte de l'ordonnance qui ajoute qu' «il est puni aussi d'un emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 200 000 DA à 500 000 DA, quiconque encourage ou finance, sciemment, par tout moyen une bande de quartier (...)». Néanmoins, si en extra mures la gendarmerie s'applique avec beaucoup de professionnalisme, en intra mures, les choses demeurent compliquées et souvent ces malfaiteurs sèment au quotidien la panique et la psychose au sein des citoyens, échappent à la justice à chaque fois, malgré les appels des citoyens qui, aujourd'hui, demandent l'intervention de la Gendarmerie nationale dans leurs quartiers. À Constantine, plusieurs quartiers sont sous la menace de ces gangs dont les chefs sont également des dealers. Ils exercent leur commerce illicite au vu et au su de tous sans être inquiétés. Les citoyens font souvent l'objet d'agressions verbales et même physiques. La situation est de plus en plus grave et la gendarmerie est aujourd'hui invitée à intervenir pour mettre un terme à ce phénomène étrange.