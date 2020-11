Entre Alger et Rabat, ce n'est pas la lune de miel. Cela n'est pas nouveau. Le Maroc continue de mener une guerre diplomatique et médiatique sans merci contre l'Algérie en raison de sa position dans le conflit qui oppose le Maroc au Sahara occidental. Une position constante qui s'identifie au consensus international et à la doctrine des Nations unies en matière de décolonisation.

L'Algérie a toujours défendu le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, à travers l'organisation d'un référendum libre et transparent dans le cadre de la résolution onusienne. Il ne s'agit donc pas pour l'Algérie d'une attitude distinctive à l'adresse du voisin de l'Ouest, mais si ce dernier en est fortement contrarié, c'est évidemment en raison de ses visées expansionnistes. Raison pour laquelle le Makhzen ou ses relais médiatiques ne passent pas un jour sans lancer une pique envers l'Algérie. Ces derniers font feu de tout bois. Lorsqu'il s'agit de commentaires critiques basés sur des faits avérés, cela peut être toléré et c'est même de bonne guerre! Mais faire dans les fake news et la désinformation, c'est ce qui fait réagir à juste titre, les médias algériens. Hier encore, des médias marocains ont cherché des «poux» dans la tête d'un chauve. Loin de s'inquiéter et mobiliser leurs concitoyens face à la pandémie en raison des 5 000 cas de contamination quotidiens qu'enregistre leur pays, les sites électroniques marocains qui tendent l'oreille au moindre murmure en Algérie, n'ont pas trouvé mieux que de citer une députée algérienne qui aurait accusé, dans une vidéo, le ministère de la Santé de mentir sur les chiffres des contaminations, pour affirmer, par la suite que «la mystification qui a failli coûter la vie au président Tebboune est en train de tuer des dizaines d'Algériens». Que répliquer à un commentaire aussi abject, que de souhaiter au peuple frère marocain d'être épargné par ce mal planétaire, espérer un prompt rétablissement aux 265 165 cas confirmés et des sincères condoléances aux proches des 4 425 victimes du Covid-19 car, l'éthique et la déontologie ne permettent pas de se réjouir dans la mort et encore moins de faire dans les fake news! «Ils sont nombreux ces sites qui ont été créés et sont financés spécialement pour cultiver et entretenir les sentiments de haine à l'endroit de l'Algérie et pour se réjouir des malheurs de son peuple», avait déclaré Amar Belani et il semble bien que l'ex-ambassadeur d'Algérie en Belgique n'avait pas du tout tort. Ahmed Adimi, professeur à la faculté des sciences de l'information, a lui, aussi averti dernièrement que «le Makhzen marocain mène actuellement une guerre médiatique et électronique contre tout ce qui est algérien ou sahraoui en diffusant de fausses informations». Ce dernier a ajouté que «le développement des technologies de l'information a permis l'émergence à travers le monde d'une guerre de l'information qui pourrait causer des dommages graves et à distance, et c'est ce que le Makhzen tente d'atteindre». Pour le professeur «le danger de cette guerre médiatique menée par le Makhzen réside dans le fait qu'elle répande de fausses idées et informations ciblant l'Algérie dont on ne connaît même pas la source, d'autant qu'elle a su renforcer sa force et imposer sa présence. Elle vise également le Sahara occidental vu la grande activité des Sahraouis, notamment après la fermeture de la brèche d'El-Guerguerat ce qui affecte les activités du Makhzen de trafic de drogue». Une mise en garde qui doit absolument être prise au sérieux.