Après avoir décroché le quitus de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), les cinq candidats, retenus officiellement, entameront dans quelques jours l’étape la plus décisive de la course vers la magistrature suprême, à savoir la campagne électorale. Une étape qui les enverra à l’assaut de l’électorat, face auquel chacun devra présenter son programme et le confronter aussi à ceux des concurrents. Qu’en est-il justement de ces programmes ? En premier lieu, le concept de projet de société ne figure pas, du moins jusque-là, dans les discours et prises de parole de ces prétendants, même s’ils comptent occuper la plus haute fonction de l’Etat dans un contexte annonçant une nouvelle ère dans l’histoire de notre pays. C’est dire tout simplement que cela ne fait pas partie de leurs priorités étant donné qu’ils sont tous issus du courant conservateur, ayant présidé aux destinées du pays depuis l’indépendance. La gouvernance qui ne revêt pas toujours toute l’importance qu’elle mérite, est évoquée par certains. Ali Benflis appelle à un «nouveau système politique, dans le cadre de la Constitution, pour établir un régime semi-présidentiel». Abdelkader Bengrina s’engage, quant à lui, à respecter les revendications du Mouvement populaire, promettant de «garantir les libertés d’opinion et d’expression». Pour sa part, Abdelmadjid Tebboune tient toujours à son souhait de séparer l’argent du politique. Il promet, en plus, de «permettre aux jeunes d’accéder aux postes de responsabilité».Sur le plan institutionnel, le mot d’ordre réunissant tous les candidats est «la nouvelle République», qui devra passer par un renouvellement de ses institutions, pour donner, ainsi, naissance à une «Algérie nouvelle bâtie sur la démocratie, la justice et l’égalité des chances bannissant toute exclusion». Ils se rejoignent également sur l’impératif de «préserver l’unité nationale et de se dresser contre l’ingérence étrangère dans les affaires internes du pays». L’économie, aussi stratégique qu’elle soit, reste encore relativement absente. A la différence des quatre autres postulants, Abdelkader Bengrina explique que son programme se «focalise sur les entreprises créatrices de richesses et soutient les secteurs porteurs de croissance, notamment ceux de l’agriculture, l’industrie et le tourisme. Il tend aussi à améliorer le climat des affaires en Algérie et encourager l’investissement». Ali Benflis a souligné, à ce propos, qu’il présente un programme d’urgence nationale. En somme, même s’ils ne s’empêchent pas de se prononcer contre la gestion de l’actuel Exécutif pour certains dossiers, à l’exemple du projet de loi sur les hydrocarbures, il n’y a pas de propositions économiques pertinentes dans leurs premières déclarations, en attendant les programmes respectifs des candidats. Le volet social n’est pas en reste puisque, encore une fois, Bengrina soutient que s’il sera élu «il défendra la classe des pauvres et des marginalisés». En, outre, en «favorisant le capital humain à travers la formation et l’enseignement », il rejoint Azzedine Mihoubi et Abdelaziz Belaïd dont les programmes sont «orientés principalement en direction des jeunes», notamment pour la formation et l’emploi. Concernant ce volet, aucun candidat ne s’est prononcé sur le maintien ou non des subventions qui continuent de peser lourd pour le Trésor public. L’un des dossiers importants qui pourrait être un atout entre les mains du prochain premier dirigeant du pays est l’apport de notre diaspora à l’étranger, notamment en cette période difficile. Seul le président du Mouvement El Bina s’est prononcé à ce sujet, en promettant «d’ouvrir grande la porte à notre élite à l’étranger et de mettre toutes les compétences nationales au profit du développement». Par ailleurs, un nouveau facteur vient donner un cachet particulier au prochain rendez-vous électoral, puisque les cinq prétendants devront, désormais, composer avec le Mouvement populaire. Ils auront, ainsi, à relever le défi de convaincre les manifestants rejetant l’élection présidentielle. Les convaincre d’aller voter et surtout de leur accorder leurs voix. Ce défi s’avèrera difficile, d’autant plus que, prônant le changement aujourd’hui, quatre des cinq personnalités, à l’exception de Benflis qui a été le premier opposant à l’ancien président de la République, ont, non seulement soutenu Bouteflika mais ont mis en œuvre aussi son programme. Au final, la question qui mérite d’être posée est quel est réellement le choix pour les électeurs ?