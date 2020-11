L'Algérie brûle. Une dizaine de wilayas ont été la proie des flammes ces dernières quarante-huit heures. Au moins deux personnes y ont laissé la vie, des dizaines de personnes fortement incommodées ont été secourues alors que des conséquences diverses, mais importantes sur l'environnement ont été déplorées.

Qui l'aurait cru en cette mi-automne d'autant plus que le thermomètre a connu une baisse sensible, rélégant les températures caniculaires de l'été au passé, à un lointain souvenir qui n'est pas sans rappeler que le pays a vécu un début d'été tout aussi infernal.

Quelque 8000 hectares ont été ravagés en juin et juillet tandis que plus de 1000 départs de feux ont été signalés. L'ampleur de ce phénomène a suscité des rumeurs. Ces départs de feu tout comme ceux qui ont ravagé certaines régions, dans la nuit de vendredi à samedi, Tipasa, notamment où ont été enregistrées les deux victimes, seraient d'origine criminelle.

La main de l'homme n'y est en tout cas, pas étrangère. Les pouvoirs publics qui ont sèchement réagi à ces agressions, ces violences caractérisées contre la nature qui se soldent par des pertes considérables d'arbres fruitiers, d'oliviers... impactant économiquement des populations entières qui tirent l'essentiel de leurs maigres revenus de cette terre nourricière, décimant au passage toute une faune inféodée à ce milieu.

Ce type de sinistre s'il n'est pas particulier à l'Algérie, en temps de forte canicule, fait croire que cette fois-ci il a été orchestré sciemment. Les températures saisonnières étant suffisamment clémentes pour que les ravages qu'il vient de provoquer soient aussi considérables, dramatiques surtout. Les pouvoirs publics ont sèchement réagi. «Nous serons implacables avec leurs auteurs», si ces incendies sont d'origine criminelle a assuré le Premier ministre. Cette sortie médiatique vigoureuse est la même que celle de l'été dernier.

À la différence que les pyromanes de cette époque avaient été identifiés. «Il n'est pas exclu qu'ils soient prochainement présentés à la télévision publique pour avouer leurs crimes», avait déclaré Abedelaziz Djerad alors que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné une enquête pour identifier les criminels.

Il faut rappeler que le pays avait connu dans le sillage de ces feux de forets dévastateurs où ont été enregistrés des pics quotidiens de plus de 60 incendies, toute une série de coupures d'électricité et surtout de pénuries d'eau alors que la canicule battait son plein. Une série d'enquêtes fut déclenchée par le chef de l'Etat. Des phénomènes qui se sont imbriqués au point de soupçonner des actes de sabotage. Ce qui s'est soldé par des limogeages en série des responsables défaillants lors d'un été pas comme les autres où les énergies étaient concentrées sur la lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus. Il faut souligner que l'Algérie qui, comme l'ensemble des pays de la planète, fait face à ce qui ressemble à une seconde vague de Covid-19 aurait bien pu se passer de ce type de calamité. Mener une guerre du feu alors qu'elle mène déjà une guerre contre un tueur invisible, est une épreuve de trop.