Le déficit budgétaire prévu par la loi de finances paraît insurmontable, si l'on prend juste en considération les facteurs qui alimentent traditionnellement la balance des paiements et dont les chiffres sont actuellement en berne. La déprime «historique» de l'or noir, dont le prix du baril n'a pas excédé les 40 dollars en moyenne sur plusieurs mois, pèse automatiquement sur la fiscalité pétrolière. Dans les rentrées financières, le gouvernement compte sur une fiscalité ordinaire qui, cette année, est amoindrie par une prestation quelque peu médiocre de l'appareil économique en raison de la pandémie de Covid-19. Il est entendu que l'année 2020 a été une année exceptionnelle et ne peut donc être prise comme référence dans le calcul de la performance économique de l'Algérie.

L'année 2021 devra être différente en termes de recette fiscale, de même qu'en termes d'exportation d'hydrocarbures et d'autres produits. Sans verser dans l'optimisme béat, l'on peut raisonnablement espérer une meilleure tenue de l'économie nationale lors de l'exercice 2021. Le seul facteur susceptible de réduire à néant l'espoir d'une croissance positive serait, bien entendu, la persistance de la pandémie de Covid-19. Dans ce cas de figure, la situation ira en empirant, mais pas seulement pour l'Algérie. Le monde entier en souffrirait, comme il en souffre présentement.

C'est dire donc que le principal frein qui empêche l'économie de redémarrer n'est pas structurel, mais relève d'un élément exogène qui a obligé l'Exécutif à choisir entre l'économie et la santé des Algériens. C'est bien cela qui a freiné le déploiement du programme présidentiel dans son volet économique. On ne peut donc pas responsabiliser l'Exécutif, ni sur la récession de cette année et encore moins sur les résultats financiers catastrophiques. Cela dit, la situation qui peut paraître désespérée aux yeux de certains «experts», est, au contraire largement rattrapable, en ce sens que l'Algérie dispose encore d'une marge confortable. Et pas seulement par rapport aux réserves de change et son endettement quasi nul, mais également grâce aux importants actifs qu'elle détient à travers le domaine privé de l'Etat.

Il faut savoir, à ce propos, que le pays qui, à ce jour, vit de la seule rente pétrolière, disposait à l'éclatement de la crise de l'or noir en 2014, de plusieurs «digues» de sécurité. Il y a eu d'abord le Fonds de régulation des recettes, qui a permis de couvrir les déficits budgétaires jusqu'en 2017. L'endettement proche de zéro du pays était la seconde «digue», puisque cela lui a permis de recourir au financement non conventionnel pour maintenir le budget de l'Etat à flot et financer les importantes dépenses sociales jusqu'en 2019. Les «experts» avaient prédit à l'époque une hyper-inflation, mais le scénario vénézuélien ne s'est pas du tout concrétisé. L'Algérie avait fait des taux d'inflation proches de ceux des pays développés.

Mais le recours à une deuxième opération de création monétaire, telle que proposée par les mêmes «experts», pourrait lourdement fragiliser la monnaie nationale et rapprocher le pays d'une situation inextricable. La deuxième «digue» a vraisemblablement été consommée. Il reste que la situation n'est pas catastrophique pour autant, puisque le pays dispose encore d'une autre ressource, à même de lui éviter un endettement extérieur, que le président Tebboune a exclu. Il faut savoir, en effet, que l'Algérie peut trouver plusieurs milliards de dollars, en mettant en vente une partie des actifs publics. Et cela sans hypothéquer la souveraineté nationale sur l'économie du pays. En cédant une partie minoritaire du capital des banques publiques, de Djezzy, de plusieurs grands hôtels publics et d'innombrables autres structures, actuellement en manque d'efficacité en termes de management, il est très possible pour l'Algérie, sans toucher aux infrastructures stratégiques et sensibles, à l'image des aéroports, des ports, du chemin de fer, de réaliser une bonne opération. L'apport en argent frais qui viendrait d'une grande opération de privatisation partielle d'actifs publics nécessite certes, une dose de courage, mais pour nombre d'observateurs économiques, pareille démarche aura un double effet positif. D'abord elle permettra d'équilibrer un tant soi peu le budget de l'Etat, en espérant une remontée des prix du pétrole, ensuite elle dynamisera de très nombreux secteurs d'activité en y injectant de nouvelles méthodes managériales qui manquent cruellement à l'économie nationale. Le «coup de fouet» d'une privatisation bien menée améliorerait considérablement les performances de l'économie nationale, tirerait vers le haut les recettes fiscales ordinaires et doperait les exportations hors hydrocarbures, sans obliger le gouvernement à rogner sur les transferts sociaux.