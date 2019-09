Trois tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec au large des côtes Est de la wilaya de Mostaganem avec l’arrestation de 22 personnes, dont un mineur durant les dernières 24 heures, a-t-on appris, hier, auprès du groupement territorial des gardes-côtes. Une embarcation à bord de laquelle se trouvaient 11 personnes a été interceptée au petit jour aux, environs de 4 h du matin, à 3 miles au nord de Kef Lasfar (Sidi Lakhdar), selon la même source. Les harraga dont un mineur, issus pour la plupart de la wilaya de Blida, ont été emmenés sur la terre ferme, avant d’effectuer les formalités juridiques d’usage pour les présenter ensuite devant la justice.

Par ailleurs, les unités du groupement territorial des gardes-côtes, en collaboration avec les unités de la Gendarmerie nationale, ont réussi à mettre en échec une tentative d’émigration clandestine où les candidats, au nombre de 10, ayant pris le départ en mer depuis les plages de la commune de Sidi Lakhdar, ont été arrêtés, a-t-on ajouté. Lors de cette opération, il a été procédé à la saisie de deux embarcations, de deux voitures et d’une somme d’argent, estimée à 120 000 DA, de même qu’une somme en devises de l’ordre de 800 euros. Les gardes-côtes, en coordination avec les services de police, ont réussi à mettre en échec une autre tentative d’émigration clandestine au départ de la plage de Sidi Madjdoub (commune de Mostaganem). Il a été procédé également, lors de cette opération, à l’arrestation d’un individu et à la saisie d’une barque qui servait de moyen de transport pour les traversées en mer.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité sur cette affaire, a-t-on indiqué de même source. En attendant, il est aisé de constater que le phénomène de l’émigration clandestine qui, dit-on, s’est estompé ces derniers jours, semble reprendre de plus belle. L’hypothèse la plus vraisemblable est la reconstitution de réseaux de passeurs. Il faut dire que cette activité criminelle procure beaucoup de bénéfices à ceux qui la pratiquent. Il a même été démontré qu’au plan international, le trafic d’êtres humains représentait un trafic de plusieurs milliards de dollars par an. L’Algérie n’est concernée qu’à une infime proportion, mais si l’on ne prête pas assez d’intérêt au phénomène, le pays pourrait devenir une base de départ pour les émigrés clandestins, comme l’ont été le Maroc et la Tunisie, il y a plusieurs années et la Libye aujourd’hui. Ce départ à partir de Mostaganem prouve que la chose demeure de l’ordre du possible, à moins que l’on mette un terme au réseau qui semble s’être constitué pour tout l’ouest du pays.