Une jeune fille âgée de 18 ans a été retrouvée morte, avant-hier en fin de journée, par les éléments de la Protection civile de la daïra d'Azazga dans des circonstances qui n'ont pas encore été révélées par les services de sécurité en charge de ces questions. La jeune fille, qui a disparu depuis quelques jours, originaire d'Azazga et qui était venue pour un séjour chez ses grands-parents habitant le village Tamassit, situé dans la commune d'Aghribs, n'a pas donné signe de vie, pendant que les recherches se poursuivaient dans toute la région. Il aura fallu ainsi attendre plusieurs jours pour que son corps soit retrouvé, gisant dans une forêt avoisinant le village de ses grands-parents. Jusqu'à hier, les circonstances de sa mort n'étaient pas encore élucidées, mais il était visible que le village était sous le choc.

Cette affaire, notons-le, intervient quelques mois seulement après la disparition d'un autre enfant dans la commune d'Aït Yahia Moussa, à Draâ El Mizan. L'enfant Hassan, a, lui, également disparu pendant plusieurs jours. Il aura fallu une grande mobilisation des villageois aux cotés des services de sécurité et des éléments de la Protection civile pour que le corps soit enfin retrouvé, dans des conditions effroyables. Le petit enfant était dans un état qui a accrédité la thèse de l'agression par des animaux sauvages. Toutefois, les conclusions de l'enquête ouverte par la gendarmerie mettront un terme à une série de rumeurs qui ont gravement affecté la famille du défunt. Finalement, il ne s'agissait ni d'un assassinat ni d'un enlèvement. La gendarmerie a conclu à une mort causée par une agression due à des animaux sauvages. L'enfant a en effet erré pendant plusieurs jours et plusieurs nuits dans la forêt, étant atteint d'autisme. L'histoire de ces morts suspectes ne date, par ailleurs, pas d'une année à Tizi Ouzou. Quelques années auparavant, la chronique macabre a été alimentée pendant des mois par l'affaire de la petite fille Nihal. De parents habitants à Oran, la jeune fille les avait, pour rappel, accompagnés pour un séjour au village natal du père. Après une disparition qui avait duré plus d'une quinzaine de jours, le corps de la petite fille a été retrouvé dans les environs, déchiqueté. La thèse de l'assassinat a, par la suite, fait son chemin, avant d'être confirmée puis infirmée à cause du retard pris par l'enquête. Dans ce genre de situation, la rumeur prend vite et facilement le dessus faute de communication rapide et efficace des services concernés.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes de la disparition et surtout du décès dramatique qui vient endeuiller une autre famille. À rappeler, à cet effet, que l'arsenal juridique contre les enlèvements d'enfant a été durci par les pouvoirs publics, dans le but de dissuader les auteurs de ces actes barbares.