Beaucoup d'espoirs, d'angoisse, de stress et parfois de nuits blanches... puis l'heure des résultats, ses cris de joie, ses amertumes, ses pleurs et ses résignés. Quelques minutes après l'annonce des premiers résultats, c'est la grande délivrance.

La proportion de réussite des bacheliers a nettement progressé. C'était une folle et joyeuse nuit de mercredi à jeudi à travers toute la wilaya d'Annaba. Les bacheliers étaient au rendez-vous avec ces résultats déterminant leur avenir.

Les youyous fusaient de partout et le réseau social Facebook fut le moyen de prédilection pour le partage de cette joie et pour les félicitations réciproques via des messages croisés. La wilaya d'Annaba a réalisé un taux de réussite de 58,21%.

En effet, plus des deux tiers des candidats ont remporté avec brio cet examen phare, dont 30 lauréats avec une moyenne de plus de 18,87/20 et 18/20. Pour la wilaya d'Annaba, cette année la session du bac 2019-2020 restera dans les annales, tout autant que les autres wilayas du pays.

En effet, contre toute pandémie de coronavirus et tout confinement, Annaba a enregistré un franc succès comparativement à l'année 2019 «Nous avons enregistré pour cette année un taux de réussite de 58,21%, contre 50,05% en 2019, soit une augmentation de 8,17%», a indiqué le directeur de l'éducation d'Annaba. Pour Ahmed Layachi, dont la satisfaction était ressentie dans ces propos: «Ce taux est une réussite en soi, car c'est là l'une des rares fois où le taux de succès dépasse la moyenne nationale qui est de 55,30%.»

Par ailleurs, et selon les résultats affichés sur la page Facebook de la même direction, le lycée «Sedrati Rabeh» occupe la première place au niveau de la wilaya, avec un taux de réussite de 77,16%, suivi du lycée «18 Février» de Sidi Amar avec 75,49%.

La troisième place est revenue au lycée «8 Mai 1945» d'Annaba-ville avec 71,70%. Selon la même publication 98 autres bacheliers ont obtenu des moyennes de 17/20 et plus. «Ces résultats flatteurs et honorifiques sont le fruit de toute une année d'efforts consentis par les enseignants, les directeurs des établissements scolaires et l'ensemble du personnel de l'éducation», a tenu à souligner, le responsable du département de l'éducation à Annaba.