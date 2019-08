Le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati, a demandé au Conseil de la nation (Sénat) d’activer les procédures relatives à la levée de l’immunité parlementaire de deux sénateurs, à savoir Ali Talbi et Chaid Hamoud et cela pour «permettre à la justice d’exercer ses missions constitutionnelles», a indiqué la chambre haute du Parlement dans un communiqué publié hier. A en croire certaines sources, le président par intérim du Conseil de la nation, Salah Goudjil, aurait présidé hier une réunion du bureau du Conseil pour entamer justement la procédure de la levée de l’immunité parlementaire des deux sénateurs. Pour rappel, le nom du sénateur Talbi a été cité dans l’affaire de la villa de Moretti où 113 439 200 millions de dinars, 270 000 euros, 30 000 dollars et environ 17 kg de bijoux avaient été saisis par la police judiciaire. Dans cette affaire est impliqué l’ancien Dgsn, Abdelghani Hamel, les deux anciens ministres Abdelghani Zalène et Mohamed El Ghazi ainsi que le sénateur Ali Talbi. Selon un communiqué du tribunal de Chéraga, les mis en cause sont impliqués dans une affaire liée à la dissimulation de grandes sommes d’argent en devises et en dinars, à l’origine douteuse, ainsi que des bijoux.