L'Expression: Que pensez-vous de l'ampleur qu'a pris le phénomène d'enlèvement d'enfants en Algérie ces dernières années?

Abderrahmane Arar: Effectivement, le phénomène a pris une grande ampleur et pèse sur les familles et la société, du fait qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Nous déplorons malheureusement en 2020, deux décès, malgré le nombre réduit de tentatives. Mais les conséquences sont là et les véritables dossiers et préoccupations issues des séquelles de ce phénomène sont bien présents et ne sont pas pris en charge. On ne peut plus supporter cette situation qui nous contraint à chaque fois de comptabiliser nos morts; il faut frapper fort juridiquement, et parallèlement, il faut prendre en charge, de façon globale, les problèmes de la délinquance en Algérie, car c'est à ce niveau que réside tout le problème, et sans une mise en place de réels mécanismes de lutte contre ce fléau, nous resterons chaque année dans le désarroi de com-pter nos victimes.

Pensez-vous que l'instauration de la peine de mort et de la perpétuité à l'encontre des auteurs d'enlèvements d'enfants, est une réponse efficace au fléau?

Oui, c'est une réponse par rapport à l'urgence, à la situation délicate. Mais cette disposition de loi ne va pas régler toute la situation. Elle va réduire les effets ravageurs de ce fléau, elle va donner une réponse à la société, mais le problème sera toujours présent, du fait que les véritables causes sont là, car les ravisseurs ne reculent devant rien et savent ce qui les attend en commettant des actes criminels. La vraie réponse doit s'articuler sur une globalité de solutions au sein de l'institution juridique elle-même.

Quel est, pour vous, l'origine de ce phénomène qui ronge la société algérienne?

C'est au niveau de la famille que ce fléau prend son essence et son origine, car aujourd'hui la société algérienne abrite beaucoup de conflits familiaux et conjugaux, où l'enfant est utilisé et assiste à des scènes de violence qui le perturbent dé-sorientent et l'exposent en l'absence d'outils d'intervention à des situations dangereuses. C'est à ce niveau qu'il faut intervenir pour régler les sources de conflits et de violences. Il faut une réelle stratégie qui intervient en amont par rapport à l'enfant et sa famille, pour pouvoir espérer changer les choses et renforcer l'institution de défense des droits de l'enfant en Algérie et ce, à travers l'installation de cellules d'écoute, de médiation et surtout de prise en charge des victimes, car l'identification du problème sans une prise en charge, reviendrait à laisser la victime livrée à elle-même. Il s'agit de mettre en place une réelle machine de protection des victimes à tous les niveaux, pour atteindre l'opérationnalisation de tous les mécanismes de défense des droits de l'enfant sur le terrain.

Que préconisez-vous comme solutions de lutte contre ce phénomène?

Je pense que nous sommes arrivés à mettre en place un cadre de lutte global. L'Algérie a enregistré plusieurs avancées dans ce domaine. Il reste à relever et à gagner le défi d'éradiquer ces foyers de violence qui génèrent de telles situations. Il faut ouvrir le débat et élargir les actions entre les acteurs sur le terrain, de façon à créer une réelle synergie qui implique toutes les parties concernées.