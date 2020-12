L'affaire d'importation de quantités de blé impropres à la consommation, qui a déjà conduit au limogeage du P-DG de l'Office algérien interprofessionnel des céréales, Oaic, Abderrahmane Bouchahda, suit son cours, a affirmé Hamid Hamdani, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, lors de son passage, hier, à l'émission L'invité de la rédaction de la Chaîne 3 de la Radio nationale. Le ministre a fait savoir, à ce propos que «des mesures judiciaires sont prises pour situer les responsabilités de tout un chacun tant au niveau local qu'international», dans le cadre de ladite affaire. Sur un autre sujet, Hamid Hamdani reconnaît que «les offices interprofessionnels, créés initialement pour servir d'appui à la production et à la gestion des produits agricoles stratégiques, ont échoué dans leur mission». Ces offices, poursuit-il, «se sont reconvertis en centrales d'achat amenant les pouvoirs publics à les remettre en cause et à examiner l'opportunité de créer une autorité de régulation de l'approvisionnement des produits de large consommation soutenus par l'Etat.»

Pour y remédier, il annonce l'installation d'une nouvelle autorité qui sera créée incessamment. Celle-ci devrait être chargée, entre autres missions, du suivi du marché mondial des produits tirés de l'agriculture et de l'élaboration d'un modèle national de consommation. Ce n'est pas tout. Il annonce l'élaboration d'un programme d'envergure qui se chargera de piloter l'Office de l'agriculture saharienne. L'agriculture en milieu saharien, qui a fait d'immenses progrès, est présentée comme la locomotive du développent socio-économique. Les bonnes expériences en matière d'exploitation de produits agricoles stratégiques plantés dans les wilayas d'El Oued, de Biskra, et de Ouargla, confortent cette nouvelle orientation. Concernant la filière céréale, le même ministre a fait état de «la mise en place d'une feuille de route qui va donner un bon suivi de l'actuelle campagne labours-semailles. Pour ce qui est des mesures mises en place par le département qu'il dirige, pour faciliter l'accès des céréaliculteurs au financement, Hamdani a souligné qu'une convention a été signée entre le ministère et la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr) portant sur la réduction des délais de traitement des dossiers. Il a révélé dans ce sens que «75% des demandes d'investissement ont été traitées positivement». Cela avant de conclure que «la tutelle a également pensé à faciliter l'accès des céréaliculteurs aux intrants, c'est-à-dire les semences et les engrais».