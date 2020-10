Au moment où le débat sur la peine de mort, suspendue depuis 1993 en Algérie, est relancé après le meurtre commis contre la jeune Chaïma, l'Etat décide de sévir. Les auteurs d'enlèvement risquent la prison à perpétuité ou la peine capitale. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati dans la soirée de dimanche dernier, lors de son passage au Journal télévisé de 20h de la Télévision algérienne publique. Le ministre de la Justice a, en effet, affirmé que «le nouveau projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d'enlèvement prévoit une série de mesures sévères, à leur tête la perpétuité ou la peine de mort pour les auteurs d'enlèvement d'enfants». C'est le chef de l'Etat qui avait commandé ledit texte. Les nouvelles dispositions du texte de loi relatif à l'enlèvement interviennent, en effet pendant que des appels constants réclament la peine de mort contre l'assassin de Chaïma. La maman de la victime avait désespérément crié sa détresse à l'intention du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Réagissant aux appels, le chef de l'Etat avait ordonné l'application des peines maximales, «sans possible allègement ou grâce», contre les auteurs de crimes d'enlèvement de personnes. En exécution de la décision présidentielle, Zeghmati a introduit les sanctions sévères précitées contre les auteurs d'enlèvements. Le ministre de la Justice a, dans son intervention, au JT de 20 h précisé que «les auteurs de ce type de criminalité ne peuvent bénéficier de circonstances atténuantes ni d'adaptation de la peine.» Et d'enchaîner d'un ton menaçant que «le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre l'enlèvement, adopté par le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, prévoit des peines allant jusqu'à la prison à perpétuité et à la peine de mort». Les auteurs de kidnapping risquent, toujours selon lui, de 10 à 15 ans d'emprisonnement dans le cas où la victime est libérée dans les 10 jours, et ce, «à condition que la personne kidnappée soit majeure et qu'elle n'ait subi aucune forme de violence ou de maltraitance», a précisé le ministre Si, par contre, la personne kidnappée a subi une maltraitance, «la peine variera entre 15 et 20 ans», a fait savoir Belkacem Zeghmati. Au cas où la victime a subi un préjudice ou un handicap permanent ou aura été prise en otage, pour une demande de rançon, «l'auteur du crime risque la prison à perpétuité», a souligné également le ministre. Si la victime de l'enlèvement décède, le criminel risque la peine capitale, précise Belkacem Zeghmati, et ce, si la personne kidnappée est majeure. Plus explicite, Zeghmati a, dans ce sens, souligné que le projet de loi en question «différencie le kidnapping d'enfants de celui de personnes majeures». De ce fait, ils ne pourront bénéficier ni de procédures de permis de sortie, de semi- liberté, de placement extérieur ni de libération conditionnelle. Ils devront purger la totalité de la peine, en environnement clos.